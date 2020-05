In articol:

Atentie, e o mare pacaleala! Numele Andrei este folosit intr-o campanie care circula de cateva zile pe Facebook.

Fotografii cu cantareata Andra sunt distribuite pe retelele de socializare, atasate la un mesaj care promite sume uriase de bani, de sute de mii sau milioane de dolari, in functie de numele persoanelor care dau share.

Numele si fotografii cu Andra, folosite abuziv pe Facebook in postari care promit castiguri de sute de mii si milioane de dolari

Numele si fotografii ale artistei casatorite cu Catalin Maruta sunt folosite pentru a induce in eroare internautii. Li se cere sa se inregistreze intr-un concurs si, in functie de initiala numelor, vor primi anumite sume de bani.

Desi ziua Andrei e abia in august, in postarea care circula pe Facebook se explica faptul ca aceasta campanie e organizata cu ocazia zilei sale de nastere.

"Inregistrati-va de acasa si obtineti un premiu in bani in 5 minute. Il publicam pentru a ajuta oamenii, deoarece focarul de virus Corona a impiedicat multe persoane sa lucreze", scrie in mesajul in care este explicat mecanismul in care functioneaza campania pe site-ul de socializare.

"Banii dvs vor fi trimisi la 5 minute dupa inregistrarea numelui. (...) Aceasta poate fi sansa dvs. Mult noroc si Dumnezeu sa va binecuvanteze", mai scrie in mesajul care s-a raspandit pe Facebook si pentru care sunt folosite numele si fotografiile indragitei cantarete, mamica a doi copii.