Ce i-a spus fiica lui Nosfe mamei sale, la o lună de la moartea artistului? Mesajul sfâșietor al micuței Iris: „Degeaba am sănătate dacă nu am familie”

Vestea că Nosfe s-a stins din viață a picat ca un trăsnet pentru toți cei care l-au cunoscut și l-au îndrăgit ca artist, dar și ca om. Regretatul cântăreț a lăsat în urma sa o soție, pe Mădălina, dar și o fiică aflată încă la o vârstă fragedă, micuța Iris.

Mădălina Crețan este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu urmăritorii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute. În ultima perioadă, tânăra a stat departe de rețelele de socializare, căci contul de Instagram i-a fost raportat, apoi șters, însă acum a revenit pe internet și continuă să comunice cu fanii ei și ai lui Nosfe.

Decizia luată de soția lui Nosfe, la scurt timp după ce contul ei de Instagram a fost șters! Mădălina i-a anunțat pe fani prima dată: „Din păcate nu știu dacă...”

Recent, soția lui Nosfe a publicat pe pagina personală de Instagram o fotografie cu fiica sa, Iris, alături de care a scris și un mesaj emoționant, surprinzând cuvintele pe care micuța i le-a spus, la o lună de când tatăl ei s-a stins din viață.

“Eu îmi doresc în viața asta să am sănatate, familie și să învăț carte! Degeaba am sănătate dacă nu am familie.” Gânduri de la Iris..”, a fost mesajul pe care l-a scris Mădălina Crețan, pe pagina personală de Instagram.

Nosfe s-a stins din viață pe data de 16 octombrie

Darius Vlad Crețan sau Nosfe, așa cum era cunoscut de o țară întreagă, s-a stins din viață pe data de 16 octombrie, după ce a suferit un infarct.

Tragicul eveniment s-a petrecut chiar după un concert pe care regretatul cântăreț îl susținuse în Capitală, alături de colegii lui din trupa Ș.A.T.R.A. Benz. În timpul spectacolului, Nosfe le-a spus colegilor lui că nu se simte prea bine, așa că a decis să meargă acasă, acolo unde s-a petrecut și tragedia. Mădălina Crețan, soția artistului, a fost cea care l-a găsit pe acesta prăbușit la pământ.