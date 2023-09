Ce i-a spus Marcela Fota fiului ei despre relația pe care o are cu iubitul tinerel?! Cum a reacționat familia fostului ei soț, după ce s-a aflat de idilă? „Dacă vreau, stau și cu unu de 18 ani. Este problema mea!”

In articol:

Marcela Fota este apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani. Totuși, atunci când s-a aflat de relația pe care femeia și-a făcut-o la câțiva ani de la decesul regretatului soț, aceea cu iubitul tinerel, mulți s-au grăbit să o judece pe artistă, dar aceasta nu a dat curs

răutăților celor din jur.

Recent, însă, interpreta de muzică folclorică a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit, fără rețineri, despre relația pe care o are cu iubitul tinerel.

Marcela Fota, dezvăluiri despre relația cu iubitul

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Marcela Fota și-a deschis sufletul și a făcut o serie de declarații despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de actualul partener de viață.

Femeia a recunoscut că, într-adevăr, există o diferență de vârstă, însă acest lucru nu ar trebui să conteze pentru nimeni, având în vedere că ea și partenerul se înțeleg foarte bine. Mai mult, interpreta de folclor a mai precizat că doar cei ce nu o cunosc o judecă pentru alegerea făcută, asta pentru că atât familia ei, cât și familia regretatului ei soț au înțeles situația.

„Ajungi într-un punct al vieții când ai nevoie de un suflet lângă tine, care atunci când simți că nu mai poți să-ți pună că mai puți puțin. Este o normalitate, să simți că aparții cuiva, că cineva e acolo lângă tine. Eu am îndrăznit, în ochii oamenilor, să-mi asum această chestie. Familia mea, familia lui Minel, toată lumea a înțeles-o, numai oamenii care nu m-au văzut în viața lor nu au înțeles. Este problema mea, a fost decizia noastră, un bărbat și o femeie s-au plăcut. Și asta cu vârsta, da, este o diferență de vârstă și mi-am asumat-o. Unu de vârsta mea poate voia familie, copii, îmi zicea hai acasă, dar eu nu vreau lucrul ăsta, eu vreau psihic să fiu bine, ca psihic să-l fac bine pe fiul meu. De la 18 ani ai voie să-ți faci relație oficială. Mâine, dacă vreau, stau și cu unu de 18 ani, că așa vreau eu!”, a declarat Marcela Fota, în cadrul unei emisiuni TV.

Ce spune fiul ei, David, despre relația mamei lui

De asemenea, întrebată ce părere are fiul ei despre întreaga situație, Marcela Fota a explicat că nici măcar nu vorbește cu băiatul ei despre astfel de lucruri, dar cu siguranță el este fericit pentru mama lui și se bucură alături de ea de tot.

„Nici nu discut lucrul ăsta cu David (n. red despre iubitul ei). L-am întrebat dacă sunt lucruri pe care le-ar schimba la mine și mi-a spus că sunt tot ce își poate dori un copil. Eu consider că tot ce am făcut nu l-a afectat pe David, ba chiar a fost un lucru bun pentru că eu am trăit niște bucurii ale vieții și lucruri care m-au împlinit pe mine și care m-au făcut un om bun și fericit”, a mai spus Marcela Fota.

Marcela Fota și fiul ei, David [Sursa foto: Instagram]