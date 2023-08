Marcela Fota, primele declarații după ce s-a scris că ar fi început lupta pentru averea soțului decedat în urmă cu trei ani: "Lucrurile sunt foarte clare" | EXCLUSIV

In articol:

În urmă cu trei ani, Marcela Fota a avut parte de o lovitură cruntă.

Soțul ei s-a stins din viață într-un mod neașteptat, lăsând în urmă o durere imensă. Artista a trecut prin momente de coșmar, însă a reușit să depășească cu bine momentul, concentrându-se pe cariera și pe fiul său.

Recent, în spațiul public au apărut o serie de informații cu privire la faptul că interpreta de muzică populară ar fi început o nouă luptă pe averea soțului său. Jurnaliștii WOWbiz.ro au luat legătura cu Marcela Fota, i-ar aceasta ne-a explicat, în exclusivitate, care este situația.

Marcela Fota, primele declarații după ce s-a spus că ar fi început lupta pentru avere

După ce în spațiul public au apărut mai multe informații potrivit cărora Marcela Fota ar fi deschis un proces în instanță pentru averea regretatului său soț, artista ne-a oferit primele declarații în exclusivitate.

Citește și: Alexia face furori cu piesa "Interstelar", dar nu multă lume știe cum s-a apucat de muzică! Artista a dezvăluit cum și-a început cariera și ce melodii a cântat prima dată

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a explicat că toate aspectele privind moștenirea au fost clarificate în urmă cu mult timp, iar acum nici nu se mai pune problema unor astfel de situații.

"La trei ani de la întâmplarea cu soțul meu, lucrurile sunt foarte clarificate, și clare! S-a făcut partajul și tot ce înseamnă el, deci nu mai e cazul de nicio luptă", a explicat Marcela Fota, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Rămășițele Alinei, cărate cu taxi-ul de prietena ei cea mai bună, după ce a ucis-o. Reacția șoferului când Loredana s-a urcat cu valiza în care se cadavrul- stirileprotv.ro

Marcela Fota [Sursa foto: Instagram]

Marcela Fota a împlinit recent frumoasa vârstă de 46 de ani

Artista a avut parte de o vară plină. Recent, Marcela Fota a împlinit frumoasa vârstă de 46 de ani, așa că a sărbătorit totul cu o vacanță. Înainte de concediul de ziua ei, interpreta de muzică populară a mers alături de sora sa Mariana Ionescu Căpitănescu în Grecia, acolo unde a avut parte de o vacanță de vis cu familia, în Santorini.

Citește și: Smiley le-a arătat-o fanilor pe micuța Josephine. Ipostaza emoționantă în care Gina Pistol i-a surprins pe artist și pe fiica lor, în vacanță

"Mă simt minunat! Tocmai acest motivul pentru care nu am niciun fel de complex pentru faptul că împlinesc 46 de ani. Mă simt și sunt, cred, în cea mai bună formă a vieții mele. Sunt împlinită din toate punctele de vedere.

Am ales să fug din țară, am ales să plec doar pe relaxare pentru că noi, muncind foarte mult în perioada asta, am zis că de luni până vineri așa să am timp doar pentru mine. Am fugit într-un loc de vis și astăzi voi sta tot aici, iar mâine mă întorc în țară pentru că am treabă peste weekend", ne-a povestit Marcela Fota, în urmă cu câteva săptămâni.

Citeste si: Marcela Fota a ajuns în fața instanței, la trei ani de la pierderea soțului! Artista așteaptă cu nerăbdare decizia magistraților- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Crima de la Mangalia. De ce ar fi fost ucisă Alina Ciobano, tânăra de 18 ani? Dan Antonescu, criminolog: ”Este foarte posibil ca cele două să și-l fi disputat pe acel iubit”- stirilekanald.ro

Citeste si: Ștefan Mandachi, revoltat de serviciile de pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti ”Intrarea în țară este o rușine”- radioimpuls.ro

Marcela Fota [Sursa foto: Instagram]

Ce dorințe are Marcela Fota la 46 de ani

Artista ne-a dezvăluit și ce dorințe are la 46 de ani și ce planuri și-a făcut deja pentru noua vârstă. Interpreta de muzică populară vrea să aibă putere de muncă și este convinsă că dacă va putea munci așa cum își dorește, restul lucrurilor vor veni de la sine.

Citește și: Cine este copilul uitat al Gabrielei Firea! Puțini sunt cei cei care știu detalii despre băiatul fostului său soț decedat

"Ce pot să îmi doresc de la viață decât ca Dumnezeu să aibă grijă de mine așa cum a avut și până acum. Îmi doresc pentru băiatul meu o creștere sănătoasă și fizică și psihică și mentală, este foarte important și cam atât, nimic altceva. Mai vreau să am putere de muncă să muncesc, atât! Pentru că de restul mă ocup singură", a mai explicat ea pentru WOWbiz.ro, chiar de ziua ei.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!