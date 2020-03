Epidemia de coronavirus face ravagii în Italia, motiv pentru persoanele aflate acolo să plece unde văd cu ochii! Așa s-a întâmplat și cu Rebecca Dumitrescu, fata cea mare a impresarei Anamaria Prodan, care, imediat ce Covid-19 s-a răspândit peste tot, a părăsit imediat Milano, oraș în care era stabilită de trei ani, pentru a studia și a face modelling. Tânăra a luat hotărârea de a pleca la Monaco, pentru a evita vreo eventuală problemă de sănătate și a se muta cu iubitul ei, David. Citeste si: Wow! Anamaria Prodan confundata cu o prostituata. Ce le-a raspuns sexy impresara barbatilor care au abordat-o

Rebecca a venit în Dubai, să stea cu familia, de teama coronavirusului

au povestit prietenii tinerei în urmă cu câteva zile.

Totuși, deciziile Rebeccăi nu au mulțumit-o pe Anamaria Prodan, care, imediat după ce a vizitat-o pe Rebecca în Principat, i-a spus că ar fi mai bine pentru ea să se mute, cu familia, în Emiratele Unite. Zis și făcut, căci, în weekend, fata vedetei a luat avionul din Franța și s-a îndreptat spre Dubai, chiar în ziua în care fratele ei vitreg, Luca, și-a serbat ziua de naștere. "Acum, și Rebe s-a alăturat soților Reghecampf pentru o perioadă de timp nedeterminată. Să treacă nebunia virusului și apoi își reia viața normală", au dezvăluit apropiații impresarei.

Anamaria Prodan s-a liniștit în Dubai în plină criză de coronavirus! ”Viața e normală, lumea merge pe stradă normal, nu există isteria din România”

În atari condiții, Anamaria Prodan s-a liniștit în Dubai în plină criză de coronavirus. De altfel, cu aproape toată familia aproape, vedeta a declarat că trebuie avut grijă la igienă, dar a și condamnat panica instaurată în România. ”Viața în Dubai e normală, orașul e liniștit, lumea merge pe stradă normal, la plajă, nu există isteria din România. Noi mereu avem chestia cu panica asta. Cred că așa se naște românul, cu panică de asta. Am fost și eu în România până acum câteva zile, am mers peste tot, am filmat, am avut grijă, mi-am dezinfectat mâinile, dar nu trebuie să intrăm în panică și să distrugem magazinele. Lumea trebuie să înțeleagă ceva: viața nu se oprește. Trebuie să avem grijă, dar nu să oprim comunicarea, să fugim unul de altul. Am văzut oameni la graniță fără apă de 20 de ore, o nebunie d-asta cum numai în România găsești. N-am văzut așa ceva, să se omoare în halul ăsta!", a spus Anamaria Prodan pentru Pro X