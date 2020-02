Federatia Română de Design și Accesorii, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe a organizat un regal de modă la care au fost prezente 300 de persoane, diplomați, oameni de afaceri și media.

a declarat Clara Rotescu, inițiator al proiectului.

Seara a fost deschisă de Cătălin Botezatu, primit cu aplauze după absența de anul trecut. Colecția Fleur a adus pe podium o rapsodie de culori și texturi fine, broderii, mătase, organza. "Tot show-ul meu a fost ca o călătorie, o călătorie într-o lume a florilor și contrastelor. Colecția mea e ca un joc senzual într-o grădină superbă. Am avut un machiaj cu aplicații realizate manual de Mirela Vescan, coafurile sunt realizate de Laurent Tourette iar căștile fabuloase din flori de artiștii români de la Povestea Florilor. Anul ăsta am avut două invitate speciale, Anamaria Prodan Reghecampf și fiica ei Rebecca. Am avut și un moment special de balet. "

Ambar Studio, Aureliana, Carmen Ormenisan, Mitiliane Couture și Cosette au fost celelalte brand-uri romanesti care au prezentat colecții.

Soprana Ianna Novac a susținut un recital îndelung aclamat de public.

În prezența ambasadorului Luca Niculescu invitații s-au delectat cu un cocktail unde au fost serviți cu vinuri românești și preparate franțuzești.