Ce intervenții estetice are Delia Matache? Vedeta recunoaște că vrea să-și facă o operație la nivelul chipului, dar încă nu are curaj: „Îl urăsc uneori”

Delia Matache este una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste de la noi din țară. Vedeta se poate numi o femeie împlinită atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Cântăreața se bucură de un real succes în lumea muzicii, dar și de o relație minunată.

Delia și Răzvan Munteanu formează unul dintre cele mai longevive și stabile cupluri din showbiz-ul românesc, cei doi fiind căsătoriți din 2012.

Recent, artista a vorbit deschis despre intervențiile estetice la care a apelat, dar și faptul că are în plan să își modifice nasul, însă simte teamă când vine vorba despre rinoplastie.

Delia Matache, despre intervențiile chirurgicale

Delia Matache este foarte activă pe paginile de social media, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa. Recent, cântăreața a vorbit despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului și a recunoscut că și-a injectat botox, întrucât este foarte expresivă în zona frunții și a fost mai ușor să calce pragul cabinetului medicului estetician. De asemenea, artista a apelat și la acidul hialuronic pentru buze mai voluminoase, însă și-a dorit un rezultat cât mai natural de fiecare dată.

Vedeta a mărturisit că nu are răbdarea necesară pentru alte tipuri de intervenții estetice și simte că este tot mai întârziată la acest capitol. Cu toate acestea, Delia Matache preferă mai mult să își facă singură măști acasă.

''Mi-e botoxul mi se pare... decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie.

N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat. Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști.'', a transmis Delia Matache, pe pagina sa de TikTok.

Delia Matache se gândește la rinoplastie

Cântăreața și-ar dori să își opereze nasul, întrucât are momente în care nu se simte bine deloc și îl urăște. Cu toate că dorința este una mare, Delia Matache nu este sigură că deține curajul de care ar avea nevoie, iar acest lucru o împiedică să ia o decizie.

''Ce vreau să îmi fac, dar nu am curaj (n. red. nasul). E un pic așa, îl urăsc uneori. N-am curaj. El e ok așa cum e, dar ar putea să fie mai frumos, mai în vânt.'', a mai spus Delia Matache.

Delia Matache, despre intervențiile estetice [Sursa foto: Instagram]