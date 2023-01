De ce lucru este obsedată Delia Matache? Totul se trage din copilăria artistei: ,,Și așa m-am traumatizat”

In articol:

Delia este una dintre cele mai cunoscute și iubite cântărețe din România. Artista are succes atât pe teritoriul românesc cât și în afara țării. Recent, vedeta a vorbit într-un videoclip despre una dintre pasiunile ei, parfumurile.

Motivul pentru care Delia are o pasiune pentru parfumuri

Delia este foarte activă în mediul online, loc unde aceasta încearcă să țină cât de mult posibil legătura cu fanii săi și să le povestească tot felul de lucruri din viața sa. Recent, vedeta a mărturisit că are o foarte mare pasiune pentru parfumuri. Potrivit artistei, pasiunea vine încă din copilărie. Încă de la vârsta de 13 ani, cântăreața își strângea banii care îi rămâneau de la cumpărăturile pe care mama ei o trimitea să le facă.

Cu această sumă vedeta își cumpăra parfumuri, dar de fiecare data când mama ei i le găsea le arunca, deoarece la acea vârstă artista nu avea nevoie de astfel de lucruri.

„Mi-am dat seama de ce sunt obsedată de parfumuri. Mi-am adus aminte când eram mică și mă trimitea mama la cumpărături să iau chestii de la piață: leuștean, pâine, sifon, păstram restul. Cu mai multe resturi păstrate, din mai multe serii de cumpărături, își cumpăra fata câte un parfum. Asta se întâmpla pe la 13 ani și mama draga de ea, mi le arunca la gunoi, drept pedeapsă. Pentru că vezi Doamne, la vârsta aia nu era un semn bun ca eu să am parfum. Oricum nu era ok că gen luam banii și era cumva furt, opream banii de la rest. Apoi am început să le ascund. Mi-a găsit ascunzătoarea și mi le-a aruncat pentru a nu știu câta oară. Și așa m-am traumatizat și iubesc parfumurile azi”, a povestit Delia.

Delia, despre relația cu soțul său

Delia este una dintre artistele cele mai apreciate și căutate pentru diferite evenimente. Cântăreața este mereu la concerte, emisiuni sau înregistrează melodii, dar cu toate că este plecată mai tot timpul, relația dintre ea și Răzvan Munteanu nu s-a răcit nici măcar o secundă. Soțul acesteia este peste tot cu ea, iar vedeta a mărturisit că nu ar putea să stea fără partenerul său.

„Ne vedem, nu avem mai mult de două seri nedormite împreună, doar pe motiv că eram eu plecată cu concertele. Maxim trei. Nu suntem departe unul de altul, nu am călătorit separat niciodată, de când suntem împreună. Nu cred că mi-ar plăcea. Mi se pare că suntem unul singur, mergem împreună ”, a spus artista în cadrul unui podcast la care a fost invitată.