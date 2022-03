Ce își dorea să devină Cabral, înainte de a ajunge celebru? Care este motivul pentru care vedeta nu și-a îndeplinit visul: „N-a fost să fie”

In articol:

Este extrem de talentat și foarte iubit de români, asta pentru că le aduce mereu zâmbetul pe buze telespectatorilor atunci când apare pe micul ecran, Cabral, căci despre el este vorba, aspira la cu totul și cu totul o altă meserie, înainte de a ajunge celebru.

Ei bine, nu cu foarte mult timp în urmă, cunoscutul prezentator TV și-a luat fanii prin surprindere cu declarațiile legate de aspirațiile pe care le avea atunci când era tânăr, iar mulți dintre admiratorii vedetei nici măcar nu se așteptau că bărbatul ar fi vrut să facă o altă meserie, în afară pe cea pe care o are acum în domeniul televiziunii.

Cabral: „Mi-am dorit să salvez oameni”

Cabral a dezvăluit în cadrul unui podcast pe YouTube la ce meserie visa atunci când era tânăr, așa că vedeta a mărturisit că își dorea o carieră în domeniul medicinii. Prezentatorul TV a povestit chiar că se gândea să aplice la Facultatea de Medicină, însă a renunțat la acest lucru atunci când a realizat că studiile în acest domeniu nu sunt foarte ușoare, fiind nevoit să învețe foarte mult pentru a ajunge să fie foarte bun.

Cu toate acestea, după ce a pus totul cap la cap și s-a gândit că este mai bine să aplice la o altă facultate și nu cea de medicină, vedeta a dorit ca

măcar să ajungă șofer de ambulanță, asta pentru că tot ce voia era să facă ceva pentru a salva oamenii.

Din nefericire, deocamdată, nici acest lucru nu a fost posibil, însă în prezent, Cabral este voluntar la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Mai precis, vedeta a făcut niște cursuri de prim ajutor, iar prin intermediul unei aplicații instalate pe telefonul mobil, în cazul în care se întâmplă ceva, acesta poate ajunge înaintea ambulanței pentru a acorda primul ajutor.

“Șofer de ambulanță, asta mi-am dorit să fiu! Deci eu mi-am dorit să salvez oameni, numai că, după ce am înțeles ce înseamnă «Școala de Medicină», mi-am dat seama că sunt prea prost pentru asta și am zis măcar să fiu ăla care duce oamenii care salvează foarte repede. Nu e niciun mișto aici, mi-am propus să mă fac șofer de ambulanță, dar n-a fost să fie! Acum sunt voluntar la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, are un program și sunt mai mulți oameni în București care sunt învățați și, atunci când se întâmplă ceva, avem o aplicație și sună telefonul și de obicei, fiind în zona respectivă, ajungi înaintea ambulanței și acordăm primul ajutor până vin salvatorii adevărați!”, a povestit Cabral, într-un podcast pe YouTube.

Prezentatorul TV, extrem de speriat de stomatolog

În urmă cu ceva timp, partenerul de viață al Andreei Ibacka a povestit pe blogul personal că nu a reușit nici până la această vârstă să-și depășească frica de stomatolog. Vedeta a explicat că această teamă s-a activat în urmă cu mai mulți ani, atunci când a mers la dentist pentru o extracție de măsea, iar anestezia pe care medicul i-a făcut-o atunci nu a funcționat, motiv pentru care l-a durut extrem de tare, iar de atunci nici nu vrea să mai audă de stomatologi.

"MI-E FRICĂ DE LEȘIN DE STOMATOLOGI! Băi, dar nu că mi-e frică… Mi se usucă gura, mi se face pielea de găină/ curcan/ struț, îmi transpiră palmele și-mi flutură sufletul, făcându-se mic în trupu-mi firav. Uite… acum că scriu despre asta, am un nod în gât. Totul a început acum mulți ani, când un nene mi-a făcut o extracție. De măsea. De minte. Al treilea molar. Sau cum naiba îl cheamă…Zic nene… că doctor nu era sigur. În primul rând nu mă credea că nu a prins anestezia. Și… ce crezi? Nu prinsese. Peste ani mi-am dat seama că al meu trup de cabanos e rezistent la genul ăsta de păcăleală chimică la dinți și nervi… și refuză să amorțească. Drept și prin urmare… urăsc sincer și pasional orice idee ca cineva vrea să-mi bage șurubelnițe sau patenți pe la gingii.", a povestit Cabral, pe blogul personal.

