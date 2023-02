Ce iubită mișto are Vali Bărbulescu! Bruneta îl răsfață așa cum știe mai bine și îi satisface chiar și micile plăcerile vinovate | EXCLUSIV

In articol:

Vali Bărbulescu este unul dintre cei mai cunoscuți DJ-i din România și are la activ o carieră impresionantă. Totuși, când vine vorba de micile plăceri vinovate artistul nu are fițe, ci se mulțumește cu unul dintre cele mai comune lucruri, dar pe care toți dintre noi le

savurăm măcar o dată pe lună.

Cool așa cum ne-a obișnuit, Vali Bărbulescu și-a scos frumoasa buită la o plimbare, iar în drumul lor nu puteau să nu treacă și pe la mall, acolo unde au decis să se bucure de o gustare. Maria Andreea și Vali Bărbulescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, departe de ochii curioșilor.

Totuși, paparazzi WOWbiz.ro i-au surprins într-unul dintre cele mai tari momente, chiar în București. Mai departe avem imagini cu celebrul DJ și iubita lui, așa cum nu i-ai mai văzut până acum.

Ce mișto e iubita lui Vali Bărbulescu

Vali Bărbulescu este cu siguranță un bărbat cât se poate de norocos! Iubita lui nu este doar extrem de frumoasă, este și extrem de atentă așa că se pare că atunci când are ocazia îl răsfață pe DJ așa cum îi poftește inima.

Recent, paparazzi WOWbiz.ro i-au surprins pe cei doi în parcarea unui centru comercial din Nordul Capitalei. Îmbrăcată sport, cu o pereche de jeanși și o jachetă roșie, Maria Andreea a coborât din mașină și s-a dus rapid în call.

A cumpărat o gustare pentru amândoi și a revenit rapid în mașină, acolo unde o aștepta iubitul ei Vali Bărbulescu.

Vali Bărculescu și Maria Andreea s-au logodit în iarna anului trecut. În decembrie, frumoasa brunetă a spus marele DA la Monte Carol, acolo unde DJ-ul a decis să o ceară de soție. Cei doi au postat imediat veștile în mediul online, fiind unul dintre puținele aspecte din viața personală pe care le-au împărtășit în online.

Cum arată micile plăceri vinovate ale lui Vali Bărbulescu

Deși este unul dintre cei mai cunoscuți DJ-i din România, Vali Bărbulescu nu are fițe când vine vorba de gustări sau mâncare. Artistul pare să aibă o mică plăcere vinovată pe care o împărtășim cu toții, fiind vorba despre dulciurile și mâncărurile de tip fast-food, de la un celebrul lanț de pe piața din România.

Vă spuneam mai sus că iubita lui îi face toate poftele, ei bine Maria Andreea a fugit în mall, iar mai apoi s-a întors la mașina cu gustări pentru amândoi.

Frumoasa brunetă s-a urcat în mașină, i-a dat artistului partea lui, iar apoi au plecat liniștiți la drum. Nu știm încă dacă cei doi se pregăteau de un drum mai lung și și-au făcut provizii sau au luat doar o mică gustare la mall, însă cert este că DJ-ul nu are fițe, fiind un bun motiv de apreciat.

Vali Bărbulescu și Maria Andreea s-au logodit

După o relație de de 12 ani cu un celebrul fotomodel și numeroase dăți în care s-a afișat cu mai multe domnișoare, Vali Bărbulescu și-a găsit liniște și iubirea, alături de Maria Andreea.

Frumoasa brunetă i-a furat inima, iar relația lor a fost trăită departe de lumina reflectoarelor. Deși sunt discreți de cele mai multe ori, în decembrie anul trecut cei doi au dat vestea cea mare în mediul online.

Vali Bărbulescu și Maria Andreea s-au logodit la Monte Carlo, într-un decor de poveste. Îmbrăcați amândoi în alb, cei doi îndrăgostiți au distribuit în mediul online câteva fotografii superbe prin care au făcut anunțul.

"Eu cred că este aproape imposibil să-ți găsești sufletul pereche în zilele noastre. Trăim într-o perpetuă comparație cu tot ce ne înconjoară: vecini, prieteni, social media etc. Trăim într-o lume în care oamenii aleg să fie alături fizic de alți oameni exclusiv condiționat: de bani, de poziție socială, de felul în care arătăm, de oportunități. E din ce în ce mai rar că două persoane să fie împreună pentru acel sentiment desuet numit "iubire".

În toată această goana după "relația perfectă" ne pierdem cele mai sincere valori și principii. Ajungem să mințim și să ne mințim cu ușurință, ajungem să renegăm valorile primite de la familie, ajungem atei și singuri într-o vrie fără sfârșit. Eu? Am trăit până acum cel puțin 10 vieți și am gustat din orice sentiment cunoscut vreodată de om! Am iubit mulți ani o femeie care m-a mințit din prima zi până în ultima. Am iubit dar am abuzat emoțional o femeie care nu avea nicio vină pentru a-mi fi un panaceu pentru traume ce nu o priveau.

Am fost căsătorit cu o femeie senzațională pe care nu am fost în stare să o merit la vârstă de 25 de ani și am avut zeci de aventuri cu femei ale căror nume nu le mai știu... După toate acestea, a apărut în viață mea Maria, o femeie ce m-a copleșit din prima clipă cu bunătatea ei. Un suflet pur cu o empatie despre care nu știam că poate există. Un om care mi-a oferit necondiționat iubire, încredere, înțelegere și suport în orice. Gestul meu de a o cere in căsătorie nu poate compensa acum ce ea mi-a oferit deja însă am la dispoziție restul vieții mele pentru asta", a scris Vali Bărbulescu la acel moment, pe Instagram.