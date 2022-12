Ce l-a făcut pe Codin Maticiuc să se schimbe din ”Craiul de Dorobanți” în bărbat de casă? Dezvăluirile neștiute din viața vedetei: „Simțeam că trebuie să...”

In articol:

Codin Maticiuc se află în lumina reflectoarelor de ani buni, iar în urmă cu mai mult timp, bărbatul era supranumit ”Crai de Dorobanți”, cunoscut fiind pentru petrecerile extravagante la care participa și pentru ținutele scumpe pe care le purta.

Ei bine, însă, de atunci și până în prezent s-au schimbat multe lucruri în viața lui Codin Maticiuc.

A devenit tătic, a început să activeze în domeniul actoricesc și nu numai, vedeta face parte dintr-o fundație prin intermediul căreia dorește să aducă spitalele din România la standardele cele mai noi, prin proiecte de renovare, reabilitare și dotare cu echipamente moderne.

În cadrul unui interviu recent, bărbatul a vorbit despre viața sa de atunci și cea de acum, spunând exact că a realizat că nu lucrurile materiale definesc un om, ci ceea ce știe să facă.

„Nu, nu, nu, am fost „wanna be”, când am fost foarte puști, aveam încă lucruri de demonstrat și voiam să le demonstrez repede prin haine, oamenii să știe că sunt OK, că am bani. Mi se părea că ăsta e un lucru care te validează, să ai bani, a dispărut asta. Acum te validează să știe lumea că poți să faci bani, nu că îi ai. Dacă îi ai poate i-ai furat, poate i-ai primit de la părinți, nu contează cine-i are, contează cine știe să-i facă.

Atunci credeam că mă validează treaba asta și au fost perioade când purtam ceva extraordinar. Aveam ceva luat de la(...), era ceva tricou, nu îmi mai amintesc, și pantaloni, părea ziar, scria(...) peste tot. Frățioare, ești nebun, eram îmbrăcat în ziare.

Asta era perioada, simțeam că trebuie să fac niște lucruri, perioda în care existau frustrări, nemulțumiri, simțeam că nu sunt. Doar ăia se îmbracă și au nevoia să demonstreze, persoanele care n-au ajuns undeva. Dacă ai ajuns, ai întâlnit o relaxare bruscă și te așezi!”, a declarat Codin Maticiuc, pentru Cancan.ro.

Codin Maticiuc, despre schimbările din viața sa

Într-adevăr, în viața lui Codin Maticiuc au avut loc multe schimbări, însă vedeta susține că acestea nu s-au petrecut dintr-o dată, ci pe parcurs, mai ales că s-a maturizat și, bineînțeles, odată cu trecerea anilor a realizat ce este cu adevărat important în viață.

„Nu știu, în timp, maturizarea, am și eu o vârstă, faptul că am realizat niște lucruri. Știi cum e, educația de acasă era aceeași și atunci, și după. Dar nu te iei numai după educație, că ți se pare ție că știi tu mai bine.

Am foarte mulți prieteni în lumea asta – regizori, scenariști, actori, oameni care au alte preocupări. A venit organic treaba, nu am fost astăzi aici și odată, brusc, eram prieteni numai cu actori.

A venit organic și pe măsură ce treceam în lumea aia, nici eu nu mai vedeam nevoia de vreo afirmație din asta «hei, salut, am bani», că de fapt asta sunt firmele la vedere. La mine nu e «am bani, e hei, strâng bani pentru spitale» și e tot o afirmație! E foarte mult de vorbit pe asta, e un podcast, adică e de stat și de luat și despre șampaniile alea care se comandă. Sunt doar show off-uri, lucruri pe care le ai de demonstrat atunci pe loc și vin din ceva, dintr-o nevoie a ta de a te afirma.”, a mai spus Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc [Sursa foto: Instagram]