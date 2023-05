Ce le-au spus Dinu și Deea Maxer copiilor despre divorțul lor? Fetița nu știe încă adevărul: „Ne jucăm așa, cu aceste cuvinte pe care le acceptă”

In articol:

Divorțul dintre Dinu și Deea Maxer a venit ca un șoc în showbiz-ul românesc. Cei doi au ales în urmă cu puțin timp să meargă pe drumuri separate, însă au rămas în relații bune de dragul celor mici. Mai mult decât atât, cei doi au decis să locuiască în aceeași scară de bloc, pentru ca Andreas și Maysa să fie aproape de părinții lor la orice oră.

Dinu și Deea Maxer au fost foarte atenți cu ceea ce le-au spus copiilor după divorț, în așa fel încât vestea să nu îi afecteze prea tare și să nu fie un șoc greu de suportat. Cei doi au luat totul ușor și în continuare încearcă să îi facă pe micuți să înțeleagă că ei nu se vor mai împăca, iar de acum lucrurile vor funcționa așa cum sunt.

Cum au reacționat copiii la aflarea veștii despre divorțul dintre Dinu și Deea Maxer

Dinu și Deea Maxer au divorțat în urmă cu mai mult de o lună din cauza neînțelegerilor. Cei doi au mărturisit că nu mai ajungeau la un numitor comun de ceva timp și certurile erau tot mai dese, astfel că cea mai bună rezolvare a fost chiar separarea.

Acea perioadă a fost destul de dificilă, întrucât îi leagă o relație de peste 18 ani și o căsnicie de 15 ani, dar și doi copii minunați. Într-un sfârșit au ajuns la concluzia că este mai bine ca Deea să se mute alături de fiica lor într-un apartament din același bloc pentru a fi mai aproape.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Poza pe Internet într-un tânăr cuceritor, bine făcut, dar ducea o viață dublă. Cu ce se ocupa de fapt un profesor de sport din Craiova- stirileprotv.ro

Dinu și Deea Maxer au hotărât ca băiețelul să rămână la tată, iar fetița la mamă, însă cei mici petrec mult timp împreună. Pentru a nu le produce un șoc, în special fiicei lor, foștii soți i-au spus că de acum vor avea casa fetelor și casa băieților.

„Noi am făcut un lucru inteligent, după părerea mea. Am hotărât ca Deea să se mute pe aceeași scară a blocului. Copiii nu au simțit diferența, doar fetița, ei i-am spus că avem casa fetelor și casa băieților. Ne jucăm așa, cu aceste cuvinte pe care le acceptă. Toate jucăriile sunt la casa fetelor, mai sunt câteva și la tati. Mai am trambulina, topoganul, mingea, astfel că atunci când e cu tati face lucruri sportive. Andreas are camera lui, universul lui, pentru el este foarte frumos. Se duce la mami și mănâncă din când în când, nu întotdeauna, dar o face des. Evident, suntem fericiți pentru că au acceptat”, a explicat Dinu Maxer, pentru ego.ro.

Citește și: Ce nu putea să accepte Dinu Maxer la Ada, cea cu care se cuplase după divorț?! A recunoscut asta despre ea, după ce s-au despărțit: „Pentru mine este o mare piedică”

Citește și: Ada, fosta iubită a lui Dinu Maxer, a răbufnit după despărțirea de artist. Tânăra spune lucrurilor pe nume: “M-a copleșit. Am fost acuzată că i-am fost amantă”

Citeste si: „Și am ales să nasc. Dar Doamne, Doamne a vrut să merg mai departe.” Mihaela Borcea și drumul ei spre vindecare, după traumele trăite- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 mai 2023. Sărbătoare mare! Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Gândacul de la Met Gala 2023 care a devenit viral! Fotojurnalistii de la Variety l-au transformat în vedeta evenimentului- radioimpuls.ro

Dinu Maxer recunoaște că fiul lui a știut încă de la început ce se petrece între el și fosta soție și a înțeles că separarea a fost un lucru bun.

„Andreas ne-a dat o lecție de viață. La un moment dat, spre finalul relației, când am spus că nu mai putem să continuăm, eram deja separați de două săptămâni, Deea era mutată și Andreas a venit la mine și mi-a spus: “Tati, este mai bine așa, nu vă mai certați atât de mult!”. Are 12 ani, trebuie să recunosc că m-am regăsit în cuvintele lui atunci când au divorțat ai mei. A fost o chestie extraordinar de ciudată, exact în clasa a 5-a au divorțat și ai mei”, a mai spus artistul.

Cum au reacționat copiii la divorțul dintre Deea și Dinu Maxer? [Sursa foto: Instagram]