Ce mai face Anca Pandrea, la nouă ani de la moartea lui Iurie Darie

Astăzi, 9 noiembrie, se împlinesc nouă ani de la moartea lui Iurie Darie. De-a lungul anilor, îndrăgitul actor ne-a încântat cu felul lui de a fi, însă din păcate în anul 2012 s-a stins din viață, la vârsta de 83 de ani.

Au trecut 9 ani de la moartea lui Iurie Darie

Iurie Darie s-a născut pe 14 martie 1929, în satul Vadul Rașcov, județul Soroca. A fost pasionat, încă din copilărie, de desen, dar și de teatru, iar în 1952 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, unde a învățat actoria de la mari actori și profesori Mihai Popescu și Marietta Sadova.

A debutat în cinematografie în anul 1953, iar primul rol l-a avut în filmul istoric „Nepoții gornistului ”, regizat de Dinu Negreanu, iar în anul 1969, a fost ales pentru a juca în seria „Brigada Diverse ”, alături de marii actori Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu și Puiu Călinescu.

De-a lungul carierei a interpretat roluri memorabile în peste 40 de producții cinematografice, precum „Băieții noștri”, „S-a furat o bombă”, „Vacanță la mare”, „Dragoste la zero grade”, „Atunci i-am codamnat pe toți la moarte”, „Frații Jderi”, „Ringul”, „O zi la București”, „În

fiecare zi mi-e dor de tine”, „Zâmbet de soare”, „Oglinda”, „Punctul zero”, „Triunghiul morții”, dar și în serialul de televiziune „Numai iubirea”.

În 2012, Iurie Darie a suferit un accident vascular, în urma căruia medicii au fost descoperit că acumulează lichid la creier și a fost operat de urgență.

Ce mai face Anca Pandrea, actrița pentru care Iurie Darie a fost marea iubire

Din păcate, pe 9 noiembrie , din pricina unei complicatii post-operatorii, îndrăgitul actor a murit la vârsta de 83 de ani.

În urmă cu o lună, Anca Pandrea a fost internat de urgență la spital, după ce i s-a făcut rău la o mânăstire din Brașov. Aceasta împreună cu două prietene a dorit ca pentru câteva zile să se bucure de momente de liniște departe de București.

În cadrul unui interviu, soția regretatului Iurie Darie a declarat că nu obișnuiește să meargă în vacanțe, mai ales că suferă de mai multe afecțiuni cronice, printre care insuficiență cardiacă și pulmonară, însă și-a dorit să mai schimbe mediul.

”De obicei nu merg în vacanțe, prefer să rămân acasă, cu Iura al meu. Plus că este și situația care e cu pandemia. Am făcut o excepție, am plecat cu două prietene la Brașov, să mai schimb aerul. Am vizitat mai multe locuri, am fost la o biserică, totul a fost frumos. Când ne-am întors de la lăcașul sfânt, unde ne-am rugat, am simțit brusc că nu mai pot articula niciun cuvânt. Pur și simplu nu mai puteam vorbi, nu mai puteam respira.

Apoi am leșinat, mi s-a făcut rău. Stătusem câteva ore în soare, pentru că afară vremea era foarte frumoasă, nu știu exact ce s-a întâmplat. Am ajuns la spital, iar acolo m-au ținut cam șase ore cu perfuzii. Deși trebuia să mai stăm o zi, după externare am plecat spre București, pentru a fi supusă unor investigații medicale”, a spus Anca Pandrea.

