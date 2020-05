In articol:

Andra de la Puterea Dragostei este una dintre cele mai frumoase fete care au călcat pragul casei din Turcia. Tânăra a moștenit trăsăturile fizice de invidiat de la mama ei, cu care seamănă leit.

Andra și mama ei au relație specială și, deși femeia locuiește în Genova, își susține fiica necondiționat și o sprijină, mai ales în această perioadă dificilă, când tânăra abia s-a despărțit de Bogdan Mocanu.

Eu sunt din Sighetul Marmației, însă de mult timp, locuiesc în Italia. Părinții mei au divorțat când eu eram mică și, de la zece ani, am plecat cu mama la Genova. Acolo, am învățat, acolo m-am format ca om. Mama este cea care mă ajută, mă susține financiar și nu aș avea niciodată nevoie de banii altcuiva. În plus, am și eu job-uri în lumea fashionului, în concluzie, mă pot întreține singură. Restul sunt doar cuvinte fără rost, spuse, probabil, din invidie, fiindcă, altfel, nu văd motivul”, a dezvăluit Andra de la Puterea Dragostei pentru WOWbiz.ro

Cum a reacționat mama Andrei Volos când a aflat despre despărțirea de Bogdan Mocanu

Andra i-a trimis mamei sale vlogul făcut aseară în care a explicat ce s-a întâmplat cu relația ei, iar mama sa nu a putut decât să o încurajeze. În plus, Andra a hotărât să stea o perioadă în sânul familiei sale, pentru a se vindeca mai ușor.

Mulțumesc, Andra, de mesaj. L-am văzut. Ar fi bine măicuță dragă să vii acăsucă, să-ți vezi de viața ta. Mami o să-ți fie tot timpul alături. Te pup și te iubesc. Mulțumesc lui Dumnezeu că te-ai trezit și ai deschis ochii la timpul potrivit. Știu că te doare și te înțeleg. Vino acasă că mami o să stea lângă tine”, i-a spus mama Andrei Volos profund îndurerată de suferința fiicei.