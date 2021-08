Ce mesaj i-a transmis Elena Marin lui Ștefan Ciuculescu? Nu i-a venit să creadă: „Mi s-a făcut pielea de găină...”

In articol:

Ștefan Ciuculescu și Elena Marin s-au apropiat în cadrul competiției Survivor România 2021. Faimosul a fost de multe ori judecta de către băieți pentur că a ales să se împrietenească cu Elena Marin. Înainte de eliminarea sa, Ștefan Ciuculescu a avut mai multe conflicte cu cu cea pe care o numea prietena lui.

După întoarcerea în România, cei doi au îngropat securea războiului și nu au nimic în afară de respect unul față de celălalt. În timp ce se afla cu Irisha la o terasă, Ștefan Ciuculescu a citit mesajul pe care l-a primit de la Elena Marin, cu ocazia zilei lui de naștere. Momentul a fost filmat, iar Irisha a dezvăluit că a avut piele de găină la auzul cuvintelor pe care i le-a transmis Elena Marin.

„Poate la un moment dat am înțeles eu greșit sau, cum spune lumea, i-aș fi reproșat anumite lucruri, iar persoana aceea e Elena Marin. „La mulți ani, să ai tot ce îți dorești, putere de muncă și liniște sufletească”. Elena, aștept mesajul ăsta de mult timp. Mulțumesc și asemenea își doresc și eu ține”, a transmis Ștefan Ciuculescu.

„Nu te cred! Vai, mi s-a făcut pielea de găină”, a reacționat Irisha.

Ștefan Ciuculescu de la Survivor România, filmat de Irisha [Sursa foto: Captura Video]

Ștefan Ciuculescu, despre relația cu Elena Marin: „Eu nu m-am îndepărtat de ea”

Ștefan Ciuculescu a făcut dezvăluiri despre Elena Marin, după ce a fost eliminat de la Survivor România 2021. Faimosul a mărturisit că nu s-a îndepărtat de colega lui, ci ea s-a apropiat mai mult de Maria.

„Eu cu Elena nu am avut niciun conflict. Nu mă asteptam sa spuna asemenea lucruri, ca eu m-am indepartat de ea. Eu nu m-am indepartat de ea absolut deloc. Ea s-a regasit in Maria, fiind si ea fata.

Si nu pot eu ca barbat sa ma bag in discutiile lor. Si de acolo a realizat ea ca m-am apropiat eu mai mult de Sebi si de Zanni. Dar sunt barbat, nu? Nu pot sa ma bag eu in discutiile voastre pe care le aveti pe plaja. Sunt niste chestii pe care cred eu ca Elena nu le-a gandit si nu le-a spus cu rautate. Dar modul ca o spune si nu ca mi-o spui mie in fata, ca nu era niciun fel de problema.

Dar momentul in care i-o spui Mariei ma deranjeaza.

Tocmai de aia am preferat sa schimb si eu atitudinea fata de ea. Poate nu a fost corect, poate ca am gresit, dar asta am simtit sa fac. Si nu-mi pare rau. Nu am intrat in niciun joc. Eu mi-am spus parerea despre Elena realistica din ultimele doua saptamani”, a spus Ștefan Ciuculescu.

Elena Marin și Ștefan Ciuculescu, la Survivor România