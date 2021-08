EXCLUSIV Ștefan Ciuculescu, dezamăgit de unii dintre colegii de la Survivor România 2021. Faimosul a făcut dezvăluiri incendiare despre petrecerea dată în cinstea lui

In articol:

Ștefan Ciuculescu, unul dintre cei mai apreciați faimoși din sezonul al doilea Survivor România, a fost prezent la Ștafeta Mixtă, unde a făcut dezvăluiri exclusive despre cum s-a distrat la petrecerea dată în cinstea zilei lui de naștere. Fostul faimos al celui mai iubit show din țară a rămas puțin dezamăgit de unii dintre colegii lui din emisiune, care nu l-au felicitat nici de ziua lui de naștere, deși i-au promis c-o să mai țină legătura după competiție.

Ștefan a dezvăluit că singurul, pe lângă cei prezenți la petrecerea lui, care i-a transmis un mesaj, a fost Zanni. La el chiar nu se aștepta!

Ștefan: Am spus-o de la bun început. Suntem cu totul și cu totul alți oameni. Am mesaj chiar și de la Zanni, care mi-a urat la mulți ani. Eu chiar nu mă așteptam. Și apropo, pentru cei care ziceau că îmi sunt aproape și să mai discutăm și după Survivor, este singurul care mi-a trimis un mesaj, pe lângă oamenii cu care am mai ieșit. Dintre cei cu care nu am mai interacționat, este singurul. Mulțumesc Zanni încă o dată.

Mesajul lui Zanni: „La mulți ani, bă Ciuculescule. Am văzut că a fost ziua ta. Să trăiești, bă. Să fii fericit. Ești cel mai tare, ai tot respectul meu, ești un băiat de nota 10”.

Ștefan Ciuculescu, despre prietenia cu Sindy

Faimosul de la Survivor România 2021 a mărturisit că are o relație apropiată, de amiciție, cu Sindy, fosta războinică.

Bineînțeles că, aceasta a fost prezentă la super petrecerea lui Ștefan.

”A venit energia vie de la Brașov. Da, a venit Sindy. A dansat, a petrecut și ea. A fost senzație. Vera nu a putut să vină pentru că s-a simțit rău. Sindy a dormit la mine înainte să mergem în Dominicană. Eram cu fosta mea prietenă la ora aia, acasă, deci să nu înțeleagă lumea greșit. Nu las loc de interpretări. Pe Sindy o respect ca prietenă, îmi place energia ei pozitivă”, a mai spus Ștefan Ciuculescu, în platoul WOWbiz.ro