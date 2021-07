Reacția lui Ștefan Ciuculescu după ce Elena Marin a ieșit învingătoare la Survivor România: „O certam...”

Stefan Ciuculescu [Sursa foto: Instagram] 23:57, iul 2, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Elena Main și Ștefan Ciuculescu au avut o chimie încă de la început și s-au înțeles de minune. Coregrafa era destul de contestată de restul colegilor de echipă, însă în Ștefan a găsit un prieten, un umăr pe care să-și rezeme capul. Totuși, nici el nu a ocolit o ceartă cu Faimoasa.

Chiar în dimineața zilei în care urma să fie eliminat de la Survivor România, acesta a început o ceartă monstru cu Elena Marin, căreia i-a reproșat că este mult mai concentrată pe reacțiile lui Sebastian Chitoșcă și ale lui Zanni decât să se axeze să aducă punctul echipei.

După ce a părăsit Republica dominicană, Ștefan și-a justificat gestul: Fara niciun fel de ranchiuna si spun asta pentru ca nu vreau sa se interpreteze gresit: „ Elena este o fata care mi-a fost draga de la inceput, sensibila si tocmai din cauza senisibilitatii ei poate am ajuns si eu sa o judec in unele momente, dar o voi sustine asa cum am spus in Consiliu”, a explicat fostul Faimos.

S-a jucat al doilea joc de la individuale, iar elena Marin s-a impus în fața lui Zanni cu scorul de 5-1. Ștefan Ciuculescu nu s-a putut abțină să nu comenteze această partidă. Iată ce a spus despre performanțele aratată de Faimoasă.

Ștefan Ciuculescu, prima reacție după ce Elena Marin l-a învins pe Zanni

Elena Marin a fost într-o formă de zile mari în a doua zi de individuale. Ea a reușit să-l înfrângă pe Zanni cu un scort detașat și speră să reușească să obțină totemul de imunitate, care ar ajuta-o să ajungă cu un pas mai aproape de finală. A fost o zi grea, cu întreceri palpitante și dificile, care au făcut deliciul telespectatorilor.

În fața micului ecran a fost și Ștefan Ciuculescu, care după ce a părăsit Survivor România a devenit susținătorul Elenei Marin. A fost criticat de fani la întoarcere, după ce a avut un schimb de replici dur cu Faimoasă, iar acum a avut un mesaj pentru toți cei care nu au înțeles, de fapt, de ce s-a certat cu ea.

Ei bine, se pare că sportivul vede un potențial uriaș în Elena Marin, iar certurile nu erau menite să o doboare, ci aveau un cu totul alt scop, acela de a o face să-și depășească limitele. Ștefan Ciuculescu este mulțumit de performanțele de care a dat dovadă aceasta.

„Am și eu un mesaj pentru ăștia de mă criticați. Când o certam pe Elena și îi spuneam că poate la asta mă refeream, ceea ce s-a întâmplat în seara asta. Succes” a fost mesajul lui Ștefan Ciuculescu pentru urmăritorii de pe rețelele de socializare.