Pepe este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Puțini știu că, înainte de a deveni un cântăreț celebru la noi în țară, el a avut mai multe meserii.

”Am filmat pe la nunți și alte petreceri private, am fost ospătar, vânzător de haine și de cafea. Niciodată nu mi-a fost rușine”, a declarat în urmă cu ceva timp Pepe.

Pepe este îndrăgostit până peste cap de Raluca

Pepe și soția lui, Raluca, sunt împreună de opt ani. Cu toate că sunt căsătoriți și au deja doi copii, artistul vorbește despre partenera lui, se iubesc la fel de mult ca la început.

”Noi ne-am cunoscut pe data de 27 iulie. Era la fix o săptămână de la ziua mea, eram la petrecerea unui prieten foarte bun, se întâmpla în restaurantul în care îl conducea tatăl meu în momentul ăla, iar eu și cântam în seara aceea. Fiind concert Pepe, Raluca a venit cu un grup de prietene și așa am văzut-o pentru prima dată. Am văzut o fată frumoasă, îmbrăcată în roșu și glumeam cu un prieten că ”Ce mișto e Scufița Roșie”. (…) Eu eram la masă cu mai multe fete, era o perioadă în viața mea în care eram liber total de contract și mă bucuram de viața aceea și de libertatea aia… Care, pe de-o parte îmi plăcea, pe de alta mă ducea cam mult spre ispite… Eu voiam să mă așez, dar nu voiam să recunosc lucrul acesta”, a povestit Pepe în studioul WOWbiz.ro.

Doar că, deși pusese ochii pe ”Scufița Roșie”, Raluca dispăruse de la concertul lui Pepe spre surpriza artistului care, timp de o oră se privise ochi în ochi cu frumoasa brunetă. ”Undeva pe la ora 2.00-2.30, când eu eram aproape de a termina concertul… am crezut că s-a dus la toaletă. Dar ea a plecat… Mi s-a părut așa… Ce facem aici, mă întrebam? (…) Dar, cum am terminat de cântat, am făcut să ajung la masa respectivă, acolo unde a stat ea și am pus întrebări. Țin minte că mi s-a răspuns din partea lor, un băiat și o fată, și amândoi mi-au spus, fără să se vorbească între ei că… nu e cazul, că e fată cuminte, nu e de tine… A plecat acasă că trebuie să intre în casă la 2.30, că nu o lasă taică-su…”, mai povestește, în exclusivitate, Pepe.