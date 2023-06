Ce nu s-a văzut în timpul cununiei religioase a Ginei Pistol cu Smiley?! Nimeni nu și-a dat seama până acum, când s-a aflat pe internet: „De ce?”

In articol:

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani, iar în urmă cu doar câteva săptămâni au decis să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu.

Cei doi au avut parte de o nuntă de vis, într-un decor minunat, iar alături de ei au fost, bineînțeles, prietenii și familia. Însă, de departe cele mai apreciate au fost ținutele purtate de cei doi. Pentru ziua cea mare, Gina Pistol a decis să îmbrace două rochii de mireasă, una pentru cununia civilă, iar cealaltă pentru petrecerea de nuntă.

Recent, prezentatoarea TV a făcut o postare pe rețelele de socializare în care a vorbit despre motivul care stă în spatele alegerii sale. Cu toate acestea, fanii nu au putut să treacă cu vedere un amănunt important.

Fanii Ginei Pistol nu au putut să treacă cu vederea un amănunt important

Amănuntul peste care fanii Ginei Pistol nu au putut să treacă cu vederea

Prezentatoarea TV a strălucit în ziua nunții sale cu Smiley, iar rochiile sale de mireasă au atras atenția tuturor. Admiratorii săi din mediul online au observat totuși câteva detalii importante, motiv pentru care au reacționat imediat la postarea vedetei.

Mai precis, în pozele postate pe contul său de Instagram, fanii au observat că nu a purtat accesorii. Este vorba, de fapt, despre voal și coronițe.

„De ce ai ales să nu porți voal și coronițe? Ambele rochii sunt frumoase!”, a fost comentariul postat de către o fană.

În replică, Gina Pistol a spus că a purtat voalul doar în timpul cununiei religioase, însă până acum nu a reușit să posteze fotografii și din timpul Tainei Căsătoriei.

„Am purtat voal la cununia religioasă. Am uitat să pun poza!”, i-a răspuns prezentatoarea TV în secțiunea de comentarii a postării sale.

Gina Pistol, despre alegerea rochiilor de mireasă

Gina Pistol este foarte activă pe rețelele de socializare și ține în permanență legătura cu fanii săi, cărora le povestește întâmplările fericite și mai puțin fericite din viața sa.

Așa s-a întâmplat și de această dată, după ce vedeta a simțit că este nevoie să vorbească despre alegerea celei de-a doua rochii de mireasă. Se pare că a atras-o foarte mult materialul din care este confecționată, asta după ce a văzut o rochie asemănătoare la o prietenă foarte bună.

Mai mult decât atât, prezentatoarea TV a mărturisit că a fost întotdeauna atrasă de paiete, cristale și alte materiale strălucitoare.

„Aveți 5 minute să vorbim despre a doua ținută? Bun! Acum că ți-am captat atenția, hai să-ți povestesc (pe scurt) cum am ales şi de ce am ales încă o ţinută pentru ziua nunţii. Când s-a măritat o bună prietenă, am admirat rochia ei de mireasă şi materialul rochiei.

Avea o strălucire așa faină acel material, iar mie cum imi plac paietele și cristalele (practic cam tot ce “străluce”) m-am tot gândit la rochia ei și unde aș putea să port eu o rochie din acel material (clar aveam în cap varianta bocanci sau ciocate).

Pe la festivaluri nu, la piață nu, în parc cu copilul nu și nici ca invitată pe la alte nunți. Doar dacă îmi greșise mireasa cu ceva (într-o viață anterioară, că în viața asta nu mi-a greșit nimeni).

După ce mi-am cumpărat rochia de mireasă, am decis să mai imbrac o rochie la petrecere. Nu mă întreba de ce, că nu știu ce să-ți răspund.

Am fost la măsurat, am stat la povești, am ales materialul, am fost apoi la câteva probe și iată rochia de petrecere. Deși poate nu pare, este o rochie confortabilă. Nu te zgârie materialul, nu este scorțoasă. Este o rochie ușor de purtat mai ales într-o zi luuuuuuuuuuuuuuuungă de nuntă.”, a scris Gina Pistol într-o postare pe rețelele de socializare.