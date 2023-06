„Aștept de patru sau cinci ani” Vestea pe care Smiley nu a mai vrut să o țină doar pentru el. A visat mult timp la acest moment. Ce le-a dezvăluit fanilor, la scurt timp după ce el și Gina Pistol s-au întors din luna de miere

In articol:

Smiley are parte doar de lucruri bune și de momente fericite în viața sa. După ce s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Gina Pistol, artistul trăiește clipe de bucurie atât în viața profesională, cât și în cea de familie, acesta având și o fiică cu Gina, pe micuța Josephine.

Fericitul soț și tătic le-a dat o veste excelentă fanilor săi cu privire la melodiile sale și le-a mărturisit că aștepta acest lucru de mai bine de patru ani.

Smiley se bucură de un mare succes în cariera sa muzicală. Zilele trecute a fost în Berlin, iar în drumul spre casă a aflat un lucru care l-a făcut și mai fericit. Artistul le-a povestit fanilor săi de pe Instagram că cea mai nouă piesă a sa, „Aia e”, este foarte ascultată de public, ceea ce se vede în vizualizările de pe Youtube, dar și în stream-urile de pe Spotify.

Cântărețul le-a dezvăluit urmăritorilor săi că aștepta de mai bine de patru ani să lanseze această melodie, pe care o va cânta de acum și în concertele sale.

„Bună dimineața! Păi nu-mi beau eu cafeaua în aeroport și azi? Mă bucur foarte tare să văd că vă place „Aia e”! Văd asta și în vizualizări și în stream-uri pe Spotify… e mare lucru pentru mine! Mă bucur foarte tare! Aștept de 4 sau 5 ani să lansez piesa asta și abia aștept să o cântăm, s-o auziți și în concert! Nouă ne place foarte tare și o s-o cântăm în concerte”

, a povestit Smiley pe pagina sa de Instagram.

Smiley le-a dat fanilor săi o veste foarte bună [Sursa foto: Instagram]

Artistul se întoarce în țară

După câteva zile în care a fost departe de casă, Smiley se întoarce în țară, însă nu pentru relaxare. Tot pe Instagram, cântărețul le-a povestit fanilor că în zilele următoare va avea mai multe concerte în România, dar și în Republica Moldova. În plus, Smiley a observat că urmăritorii săi au apreciat foarte mult filmulețele din luna de miere, pe care le-a făcut alături de Gina Pistol, așa că artistul s-a hotărât să le mai arate internauților locurile în care călătorește.

„Mâine ajung la Suceava, poimâine la Chișinău și duminică la Alba-Iulia. Și, pentru ca am primit în unanimitate sugestia să mai filmez pe unde călătoresc, am filmat și aici la Berlin cât am stat eu, doua-trei zile. E ceva foarte plictisitor, pentru că am fost cu treabă și nu prea am apucat să filmez chestii turistice. Dar încerc azi să montez și să postez, să vedeți ce am făcut pe la Berlin. Ochii pe noi!”, a mai spus Smiley pe Instastory.