Ce pensie alimentară primește Roxana Ciuhulescu de la fostul soț? Au divorțat acum 5 ani și au împreună o fiică de 14 ani

In articol:

Roxana Ciuhulescu are doi copii: o fată de 14 ani din prima căsătorie și un băiat de 3 ani și jumătate cu actualul partener de viață, inginerul Silviu Bulugioiu. În vârstă de 43 de ani, Roxana a renunțat la statutul de vedetă de televiziune și în prezent este consilier la Ministerul Tineretului și Sportului.

Roxana Ciuhulescu nu a rămas în relații prea bune cu fostul soț

Roxana Ciuhulescu nu a rămas în relații foarte bune cu fostul soț, pe care l-a acuzat de infidelitate și cu care își dispută partajul. Totuși, acesta are o contribuție importantă la creșterea și educația fiicei pe care aceștia o au împreună.

Citeste si: Roxana Ciuhulescu, chemată la tribunal! Vedeta nu și-a finalizat nici acum partajul cu fostul soț! Ce avere au de împărțit cei doi? EXCLUSIV

Roxana a scris în declarația ei de avere că Mihai, fostul ei soț, i-a virat de-a lungul unui an suma de 48.000 de lei ca pensie alimentară. Asta înseamnă o medie de 4.000 de lei pe care acesta o plătește lunar pentru întreținerea Anei Cleopatra, fiica lor. În România, valoarea pensiei alimentare pentru un singur copil nu poate depăși ¼ din totalul veniturilor celuilalt soț, după încheierea procesului de divorț.

Citeste si: CUTREMUR la Cotroceni! Iohannis PLEACĂ. Are pe masă o ofertă NEBUNĂ. Bagajele au fost deja făcute...- bzi.ro

Citeste si: Fiica Roxanei Ciuhulescu se confruntă cu probleme la coloană și poartă mereu un corset special: ”La 13 ani are doar 1,62 m. La vârsta ei, eu deja aveam 1,75"

La aproape 5 ani de la separare, Roxana și Mihai mai au încă destul de multe proprietăți în comun, pentru care în prezent există un dosar pe rol. Este vorba despre un apartament de peste 100 mp în București, un teren de 6.600 mp și o anexă.

Au divorțat la notar

”Până la momentul dezvăluirii că am divorțat, toată lumea știa că lucrurile sunt ok înre noi pentru că nu dorim să ne expunem prea mult lucurile personale. Cei de acasă nu vor să audă de problemele noastre, pentru că și ei le au pe ale lor. Am așteptat să vină vacanța de vară ca Ana să nu fie întrebată de colegi și să nu fie tachinată. Discutam de câteva luni de divorțul care urma. A fost un divorț elegant, la notariat. Nu ne place circul. Dacă mi-ar fi zis cineva că se va întâmpla așa, nu aș fi crezut. Mi-am propus să nu rămân singură și am vrut să-mi refac viața și i-am zis fostului soț că vreau să-mi refac viața. Sunt femei care trec prin decepții și nu mai au curaj”, a povestit Roxana Ciuhulescu într-un interviu acordat unui post de televiziune.

Distribuie pe: