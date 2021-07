Ce avere are fosta vedetă Playboy care lucrează la guvern! Roxana Ciuhulescu, pensie alimentară de 900 de euro de la fostul soț! EXCLUSIV

Roxana Ciuhulescu, o viață în sala de sport [Sursa foto: Facebook: Roxana Bulugioiu-Ciuhulescu] 23:07, iul 24, 2021 Autor: Radu Constantin

Roxana Ciuhulescu (Bulugioiu, în prezent) a părăsit televiziunea pentru o carieră în guvern. Fosta vedetă Playboy, femeia cu cele mai lungi picioare din România, este în prezent consilier la Ministerul Tineretului și Sportului.

Roxana Ciuhulescu a lucrat la un ONG înainte să ajungă la minister

Ea și-a publicat și declarația de avere în care apar informații destul de interesante.

Deși a divorțat de patru ani de fostul soț, Mihai Ivănescu, Roxana continuă să împartă cu acesta singurele bunuri pe care le are în proprietate: o garsonieră de 37 mp și un teren intravilan de 6.600 mp. Aceste bunuri au fost obținute în timpul căsătoriei cu managerul companiei care importă autoturismele Jaguar și nu au fost împărțite la divorț. Roxana Ciuhulescu a avut o singură sursă de venit în anul precedent, ea lucrând ca specialist în relații publice la un ONG, Habitat for Humanity, de unde a obținut 29.500 lei (în medie 24.500 lei pe lună). Totuși, fostul soț a contribuit și el cu 55.668 lei la pensia alimentară a fiicei pe care o au împreună (suma include și alocația fetei), adică circa 4.640

lei pe lună.

În prezent, Roxana Ciuhulescu este căsătorită cu Silviu Bulugioiu, fost președinte al Comisiei de Off-Road, cu care are un băiat. Bărbatul lucrează ca inginer la un important retailer din România, de unde a câștigat 54.000

lei (4.500 lei pe lună).

Roxana Ciuhulescu s-a angajat la Guvern[Sursa foto: Facebook: Roxana Bulugioiu-Ciuhulescu]

Roxana Ciuhulescu are 42 de ani, 1,92 m și a practicat handbal de performanță, refuzând o carieră de model deși fusese ofertată de Zina Dumitrescu. Roxana a devenit însă cunoscută datorită emisiunii ProMotor pe care a prezentat-o timp de 13 ani.

Roxana a fost la un pas să ajungă la Exatlon

A fost considerată mulți ani una din cele mai sexy femei din România și a acceptat să pozeze în revista Playboy. De anul trecut, de pe 31 august, este consilier la MTS, însă a recunoscut că ar fi tentată de o revenire în televiziune.

„Cel mai important este că, din 31 august, am început să lucrez în Minis­terul Tineretului şi Sportului (MTS), în calitate de consilier al ministrului. Eu nu am nicio afiliere po­li­tică. Politica nu mi-a plăcut nicio­da­tă, nici nu mă pricep la ea şi, în general, nu mă im­plic în lu­cruri pe ca­re nu ştiu să le ges­tionez. Dar sportul e domeniul meu – am fost şi eu sportiv de per­for­manţă, am ju­cat hand­bal în lotul na­ţional, şi fac sport în continuare – şi am primit această pro­pu­nere, de a deveni consilier, strict din dragoste pentru sport şi din dorinţa de a face lucruri bune pen­tru sportivi.

Roxana Ciuhulescu, femeia cu cele mai lungi picioare din România[Sursa foto: Facebook: Roxana Bulugioiu-Ciuhulescu]

„În continuare, am mai avut nişte colaborări de mai scurtă durată, cu alte te­leviziuni, şi apoi, în 2017, mi s-a propus, de către „Kanal D”, să mă implic în show-ul „Exatlon”, o emisiune extraordinar de populară şi de bine cotată. Aceea, într-adevăr, ar fi fost o pro­vocare cu care mi-ar fi plăcut mult să mă confrunt, însă, în aceeaşi perioadă, eu eram în plin divorţ şi m-am temut ca, din cauza plecării din ţară, pe care o implica „Exatlon-ul”, să nu pierd custodia fetiţei mele. Şi, la fel de important, nu voiam să risc s-o traumatizez pe Ana, căci fetiţa mea este realmente dependentă de mine: dacă lipsesc două zile de-acasă, Ana suferă teribil. Deci aşa s-au petrecut lucrurile!

Roxana Ciuhulescu a pozat în Playboy cu mulți ani în urmă[Sursa foto: Playboy]

Azi… dacă stau şi mă gândesc, îţi spun sincer că încă mi-e dor de televiziune, dar simt că am trecut deja într-o altă etapă a vieţii, în general, şi a profesiei, în particular. M-ar mai tenta să fac televiziune, dar ar trebui să fie o propunere ex­traor­dinar de interesantă, să fie vorba de o emi­siune de calitate, de valoare indubitabilă”, a povestit Roxana Ciuhulescu în Formula AS.