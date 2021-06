Roxana Ciuhulescu, sătulă de indiferența oamenilor! Prin ce a trecut vedeta: „Am început să plâng...”

Roxana Ciuhulescu a sărit în ajutorul oamenilor fără posibilități 14:58, iun 16, 2021 Autor: Clara Ionescu

Roxana Ciuhulescu s-a retras din televiziune de mai mulți ani de zile. Fosta prezentatoare tv este foarte implicată în acte de caritate și încearcă să îi ajute pe oamenii mai puțin norocoși în viață. Pe blogul ei, vedeta a povestit că a lucrat pentru una dintre cele mai mari organizații mondiale de ajutorare a oamenilor.

Recent, ea a trecut printr-un episod care a făcut-o să izbucnească în lacrimi. După ce a strâns mai mulți saci cu rechizite, haine și jucării, blondina s-a dus la poștă pentru a le trimite către oamenii care le așteptau nerăbdători.

Ajunsă la poștă, Roxana Ciuhulescu a povestit că s-a lovit de o atitudine răutăcioasă a doamnei aflate la ghișeu. „Când mi-a venit rândul, doamna de la ghișeu m-a întrebat dacă depun colet sau am ceva de ridicat. I-am zis că nu am colet, ci am de trimis niște saci cu lucruri, către o comunitate fară posibilități. Pe un ton ironic, ea m-a întrebat: “Sunt gunoaie? Nu le puteați pune în cutii?” I-am arătat doamnei mașina de afară și i-am explicat că, deși mașina este de teren, totuși nu e camion. Pe același ton, m-a întrebat și dacă am scris pe saci”, a scris fosta prezentatoare, pe blogul ei.

Sacii pe care Roxana Ciuhulescu i-a dus la Poștă [Sursa foto: Roxanaciuhulescu.com ]

Roxana Ciuhulescu a izbucnit în lacrimi

La un moment dat, femeia care se afla la poștă și-a schimbat brusc comportamentul față de ea. Motivul i-a lăsat un gust amar vedetei, care a realizat că femeia și-a dat seama cine este, de fapt.

„Când a început operațiunea de introducere a datelor, parcă s-a luminat brusc și și-a schimbat dintr-o dată atitudinea, când a aflat că mă cheamă Roxana Ciuhulescu. Dintr-o dată, doamna aceasta ironică și acidă a devenit politicoasă, prietenoasă și excesiv de cooperantă.

M-a durut schimbarea ei bruscă de atitudine, pentru că ea nu se datora decât faptului că sunt o persoană publică. Dar dacă nu aș fi fost, mi-ar fi vorbit pe același ton batjocoritor de până atunci.

Cu toate acestea și de dragul oamenilor pe care vreau să-i ajut, a trebuit să înghit umilință și atitudinea doamnei. Asta m-a rănit și m-a făcut să mă gândesc la romanii care au preferat să plece din țară, să trăiască în țări unde respectul și decenta sunt lucruri normale”, a mai spus vedeta.

După ce a reușit să ducă la bun sfârșit întreaga operațiune, Roxana Ciuhulescu a ajuns acasă cu imina grea. Vedeta a început să plângă, fiind o metodă de a se descărca de întreaga încărcătură emoțională pe care a strâns-o.

„Într-un final, am plătit operațiunea, am mulțumit (mai mult Bunului Dumnezeu, că m-a ținut în frâu) și am urcat în mașină. Mi-am dezinfectat mâinile, care nu înțelegeam de ce mă ustură. Aveam crăpături în palme, dar durerea din suflet mă ustura mai tare. Am ajuns acasă și am început să plâng, a fost o descărcare nervoasă!”, a mai spus Roxana Ciuhulescu.

Sursă: Roxanaciuhulescu.com