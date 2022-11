Ce pensie are Petre Roman. Fostul premier al României întoarce banii cu lopata: „Sunt bine plătit”

In articol:

Chiar dacă are 76 de ani, Petre Roman nu s-a retras din activitatea profesională. Fostul premieri al României o duce foarte bine din punct de vedere financiar, acest lucru fiind dovedit de sumele pe care le încasează lunar atât din pensie, cât și de pe urma mai multor surse de venit.

Petre Roman s-ar putea retrage oricând din activitate, însă își dorește să câștige venituri suplimentare, pe lângă pensia pe care o primește lunar. Se mândrește cu un venit consistent și nu ezită să recunoască ce sumă câștigă din pensie.

Petre Roman, ce pensie încasează

Petre Roman este profesor în cadrul unei universități din Geneva, activitatea de pe urma căreia câștigă bani frumoși. Pe lângă acest venit, în conturi îi intră lunar pensia de 10 000 de lei.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva pentru care de asemenea sunt bine plătit și am și pensia mea. Am pensia mea și pensia specială care a fost restabilită acum trei luni. În cazul meu, fiind vorba de mai multe mandate, cinci mandate, am pensia 10.000 de lei.”, a mărturisit Petre Roman.

Petre Roman se declară mulțumit de venitul pe care îl încasează lunar, atât de pe urma activității de profesor, cât și din pensie.

Ce relație există între Petre Roman și fiica sa, Oana Roman?

Odată ce Petre Roman și-a refăcut viața după divorțul de Mioara Roman, inclusiv relația cu fiica sa s-a răcit destul de mult. Au trecut prin momente mai frumoase, dar și mai tensionate în relația tată-fiică. În ultimii ani cei doi s-au văzut foarte rar, motiv pentru care Oana Roman simte o mare durere, mai ales că a lipsit din unele dintre cele mai importante momente din viața fiicei, dar și a nepoatei sale.

„Tata nu s-a mutat definitiv din țară, va merge mai des acolo, în Elveția, are cursuri de ținut și treabă la acea universitate, unde este președinte, însă sub nicio formă nu se va muta. Din păcate, noi ne vedem mult prea rar, în ultimii ani, asta este cea mai mare durere a sufletului meu. Mă doare fizic și psihic, cumva, din ce în ce mai tare.

Dacă e ceva care mă apasă îngrozitor și care îmi lipsește cel mai tare este această lipsă de comunicare cu tata, această lipsă a prezenței lui fizice, atât în viața mea, cât și a fiicei mele. Oricât de mult aș dori să îl înțeleg, nu reușesc.

Mă gândeam că au trecut Crăciunul și ziua Izabelei, că urmează ziua mea, iar tata nu a fost prezent lângă noi, în niciunul dintre aceste momente”, a spus Oana Roman, conform ego.ro.

