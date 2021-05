Anca Serea se gândește la al șaptelea copil dar trebuie să facă rost rapid de 6.000 de euro! Cea mai numeroasă familie din showbiz, într-o situație dramatică! EXCLUSIV

In articol:

Nu mai este nici un secret că Anca Serea și Adi Sînă trec printr-un moment mai puțin fericit din punct de vedere financiar.

Anca Serea nu a plătit și va fi executată silit

Cele două vedete cresc împreună 6 copii, cărora încearcă să le ofere tot ce este mai bun, însă acest lucru presupune un efort destul de important, lună de lună.

Deși cei doi au anunțat că se gândesc ca în viitor să facă și un al șaptelea copil, sau chiar să adopte unul, greutățile par să-i fi ajuns din urmă. Recent, Anca Serea a mai primit o lovitură destul de dură pe plan financiar. Ea va fi executată silit de școala privată la care doi dintre copii au fost înscriși și trebuie să facă rost rapid de 5.700 de euro.

Anca Serea, alături de soțul ei, interpretul Adi Sînă

”Admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul BEJ…, la cererea creditorului SCOALA PRIMARA S…, împotriva debitorului SINA LOUIS ANCUTA. Încuviinţează executarea silită ce urmează a se efectua potrivit art.622 alin.3, împotriva debitorului SINA LOUIS ANCUTA, în oricare din modalităţile prevăzute de lege, pentru recuperarea creanţei în cuantum de 5.778,59 Eur, debit și penalități, 200,00 lei, cheltuieli de judecată reprezentând debit şi accesorii, debit ce se va actualiza, la care se adaugă cheltuieli de executare in temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. …/07.10.2020, pronuntata in dosarul nr. …/4/2020. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu. Fără cale de atac” – sună sec decizia Judecătoriei Cornetu luată recent, la solicitarea școlii. Asta pentru că Anca Serea nu a achitat la timp taxele de școlarizare ale celor mici. La capătul a aproape un an de procese, școala a avut câștig de cauză iar acum s-a ajuns la executarea silită.

S-a întors în televiziune pe un salariu modest

Anca Serea a revenit, recent, pe micile ecrane. Ea prezintă acum știrile sportive la Prima TV, însă salariul pe care-l câștigă este mai degrabă unul modest pentru o vedetă de calibrul ei – circa 5.000 de lei, conform informațiilor apărute în presă.

Ea a infirmat că ar fi însărcinată și a decalarat că a luat câteva kilograme datorită unor probleme medicale care o obligă să folosească multe suplimente alimentare. Pe de altă parte, Anca Serea a declarat, anul trecut, că și-ar dori un al șaptelea copil și că se gândește chiar la o adopție.

Anca Serea: ”E devreme să vorbm de al șaptelea copil”

Anca Serea și soțul ei, Adi Sînă, au o familie numeroasă

„Ne dorim și al șaptelea copil, dar deocamdată este devreme. Nu vreau să fie o surpriză pentru nimeni și, ca de fiecare dată, las acest capitol deschis.

Cât despre adopție, cred cu tărie că este cel mai frumos gest pe lume să salvezi viața unei mogâldețe care, fără vină, se află într-o situație pe care nimeni nu și-ar dori-o … Păstrez acest gând pentru mine deocamdată.”, a declarat Anca Serea.