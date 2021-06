„Încă unul!” Anca Serea și Adi Sînă își mai doresc un copil! Anunțul a fost făcut chiar de soția artistului

In articol:

Anca Serea este una dintre mămicile eroine din showbiz-ul autohton. Ea și Adrian Sînă sunt părinți pentru șase copii, iar toată lumea așteaptă cu sufletul la gură să fie anunțată chiar și cea de-a șaptea sarcină.

Ei bine, așteptarea a luat sfărșit, căci vedeta a făcut marele anunț în ceea ce privește copilul cu numărul șapte. Ea și soțul ei își mai doresc un copil.

Anca Serea și Adi Sînă [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea și Adi Sînă, pregătiți să devină părinți. Ce spune soția artistului

Soția artistului este genul de vedetă care își ține fanii la curent cu tot ceea ce face atât pe plan personal, precum și pe plan profesional. Recent, aceasta a organizat pe pagina personală de Instagram o sesiune de întrebări și răspunsuri, fiind o oportunitate perfectă pentru fani să-și satisfacă toate curiozitățile.

În ultima perioadă, despre Anca Serea s-a scris că ar fi din nou gravidă cu cel de-al șaptelea copil, însă de fiecare dată când a ieșit public a infirmat acest zvon. Acum, pe rețelele de socializare, vedeta a făcut o destăinuire care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

Un internaut a vrut să știe dacă ea și soțul ei își mai doresc un copil, iar Anca Serea nu a ocolit răspunsul, ci fără să stea prea mult pe gânduri a scris:

În timp ce un alt internaut a vrut să știe cum revine rapid la silueta de dinainte de sarcină, iar soția lui Adi Sînă i-a răspuns imediat: „Inițial, m-a ajutat vârsta și faptul că sunt un om foarte activ. Apoi, sunt foarte atentă la alimentați, orele de somn, puțină mișcare, de ani de zile fac masaj, drenaj. Nu am luat mai mult de 12 kilograme”.

Anca Serea se confruntă cu o afecțiune problematică

Într-un interviu acorat în urmă cu ceva vreme, vedeta a infirmat zvonurile potrivit cărora ar fi din nou însăcinată, ba chiar spune că anemia, diagnosticul pus de medici în urmă cu ceva timp, nu-i mai permite să râmână gravidă în viitorul apropiat.

„Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat.

Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme. Lumea probabil caută fantasticul acolo unde nu este cazul.

Cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost aşa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate. Acum sunt OK, dar atunci aproape că am căzut din picioare. Mi-am făcut toate investigaţiile: RMN, endoscopie, colonoscopie, tot ce se putea, pentru că medicilor nu le venea să creadă că pot să supravieţuiesc cu o valoare atât de mică a hemoglobinei, iar depozitul de fier era infim”, a declarat Anca Serea într-un interviu, în urmă cu ceva timp.