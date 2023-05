Ce s-a întâmplat cu Andreea Antonescu după ce a născut a doua oară! Aproape că nici ei nu i-a venit să creadă una ca asta: „Sunt șocată”

In articol:

Andreea Antonescu trăiește cel de-al doilea cel mai fericit moment din viața sa. În urmă cu doar câteva luni, cântăreața a devenit mamă pentru a doua oară și se simte mai împlinită ca niciodată.

Deși multe mămici se confruntă cu kilogramele în plus în timpul sarcinii, dar și după, iată că vedeta nu a avut această problemă și a fost un caz fericit.

Cu toate acestea, artista a avut un moment al vieții când a recurs la cea mai nesănătoasă metodă de slăbit, și anume înfometarea.

Andreea Antonescu, trasă ca prin inel chiar și după 2 sarcini

Andreea Antonescu a devenit mamă pentru a doua oară la vârsta de 40 de ani. Vedeta arată în continuare impecabil și mărturisește că nu a fost nevoie să dea nici măcar un kilogram jos, întrucât nu a avut probleme cu greutatea pe timpul sarcinii.

În prezent, vedeta cântărește 48 de kilograme fără nici măcar un efort de a se menține. Cu toate acestea, cântăreața recunoaște că nu este un model demn de urmat, deoarece nu a respectat un stil de viață sănătos și a mâncat tot ce și-a dorit și a fost permis cât timp a fost însărcinată, dar și

după.

Citește și: Andreea Antonescu i-a ascuns adevărul fetiței sale. Artista nu i-a spus Siennei că nu mai este într-o relație cu tatăl surorii ei: „Nu am discutat încă pe acest subiect"

Citeste si: Theo Rose a primit interdicții alimentare în a opta lună de sarcină! „Mi-a zis doctorul”. Cum afectează alimentația vedetei bebelușul pe care-l are în pântece- kanald.ro

Citeste si: A fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Decizia este definitivă- stirileprotv.ro

Citește și: Andreea Antonescu a spus adevărul despre pozele provocatoare făcute la doar 18 ani! Vedeta a dat cărțile pe față: „A stat geană pe mine. Nu este mândria vieții mele”

“Sunt slabă, dar mi-ar plăcea să vin și să spun că am ținut un stil de viață sănătos de când am născut și pot fi un exemplu, dar nu e adevărat.

Am avut noroc. A fost noroc chior. Am mâncat ce am vrut eu, atât în sarcină, cât și ulterior, am mâncat orice era permis. Nu am apucat încă să încep sala, deși îmi doresc foarte mult”, a declarat Andreea Antonescu, pentru Impact.ro.

Andreea Antonescu a avut o perioadă în care s-a înfometat

La 29 de ani, artista și-a ținut pentru prima dată în brațe prima fiică și își aduce aminte și acum că s-a îngrășat 21 de kilograme și a dus o luptă grea pentru a reveni la greutatea ideală. Cântăreața a trebuit să recurgă la înfometare, o metodă extrem de nesănătoasă.

Citeste si: „Vom rămâne suflet lângă suflet” Anamaria Prodan a anunțat despărțirea de Flavius Nedelea- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 mai 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul șocant pentru care Camilla Parker a lasat să îi scape informații despre relația extraconjugală a prințului William cu Rose Hanbury- radioimpuls.ro

“Sunt trasă prin inel și știți că sunt o persoană modestă și sunt șocată că la vârsta de 40 de ani am ajuns să nu mă străduiesc deloc să dau jos kilogramele acumulate în timpul sarcinii.

La 29 de ani, m-am îngrășat 21 de kilograme și am făcut foamea, efectiv, ca să pot să slăbesc și să revin la normal în 3 luni de zile”, a mai spus vedeta.

Andreea Antonescu nu a avut probleme cu greutatea după cea de-a doua naștere [Sursa foto: Instagram]