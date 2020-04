Carantina coronavirus: Barbat din Salaj, inchisoare cu suspendare

In articol:

Un barbat in varsta de 28 de ani din Salaj, intors din Marea Britanie, a fugit de trei ori din carantina si izolare. Tanarul a fost condamnat la opt luni de inchisoare cu suspendare, el semnand un acord de recunoastere a vinovatiei.

In acest dosar a fost trimis in judecata si un medic epidemiolog de la DSP Salaj, banuit ca i-a eliberat aviz epidemiologic din care rezulta ca nu se mai afla in carantina, desi mai avea o zi de stat in izolare.

Barbatul de 28 de ani, care revenise din Anglia, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile, au declarat reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj.

El a fost retinut si cercetat pentru doua infractiuni de zadarnicire a combaterii bolilor.

"Între acest inculpat şi procuror s-a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei prin care inculpatului i s-a aplicat o pedeapsă rezultantă de opt luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata de doi ani”, se arata intr-un comunicat al Parchetului.