Denis Petcu a publicat, cu două zile înainte, un vlog în care vorbește despre cum a ajuns să facă dragoste cu Alexandra de la Puterea Dragostei, într-o cameră de hotel. Dezvăluirea nu a fost privită cu ochi buni de toți abonații acestuia, mulți dintre internauți criticându-l pentru că nu a dat dovadă de discreție.

Denis Petcu: ”Da, m-am culcat cu Alexandra”

”... după ce a venit, am dat-o în glumă, ne-am pupat, am mai stat puțin în mașină și după, îmi zice ea: ”nu vrei să mergem să dormim împreună la hotel?” Vă dau cuvântul meu că eu aveam o altă imagine despre ea, nu mă gândeam că poate să fie așa de ”aruncătoare”. Zic: ”hai, mă, să mergem la hotel”. Am ajuns la hotel, am stat vreo oră, două, am băut și un pahar de vin. Eu nu beau alcool dar am fost nevoit, ”sanchi”, de împrejurări să ne lăsăm”duși de val”, cum ar veni, a doua zi, noi să ”regretăm” că noi ne stricăm prietenia. Și atunci m-am culcat cu ea!”, a povetit Denis Petcu pe vlogul lui.

Contactat de WOWbiz.ro, Denis Petcu a vorbit despre motivele care l-au determinat să vorbească atât de direct despre aventura de-o noapte cu Alexandra. El a explicat că nu avea de gând să facă asta, însă s-a enervat când concurenta de la Puterea Dragostei l-a avertizat să nu-i mai folosească numele.

Alexandra i-a scris din Turcia, să nu mai profite de numele ei

”Alexandra mi-a scris acum câteva zile și mi-a spus că-mi interzice să-i mai folosesc numele, că mă ridic pe spatele ei. Asta m-a enervat enorm. Adică eu am filmat pentru vlogul ei când n-o cunoștea nimeni, am fost împreună cu ea, m-a invitat și la hotel iar acum, brusc, îmi spune că mă ridic pe spatele ei. probabil că îi stric ”apele” la Istanbul, în casa ”Puterea Dragostei”, cine știe... Ce aberație”, a declarat Denis Petcu pentru WOWbiz.ro.

Petcu: ”Voi spune adevărul până la capăt”

Vloggerul spune că a fost puțin surprins de reacția fanilor lui de pe Youtube, care l-au criticat pentru dezvăluirile făcute. ”Am fost criticat, mai ales de către femei, care mi-au spus că nu ar fi trebuit să fac aceste afirmații. Le spun prin intermediul vostru și am s-o fac și pe vlog: eu nu mă feresc de adevăr. Oamenii trebuie să se obișnuiască să mă ia așa cum sunt. În cazul Alexandrei, nu aș fi ajuns cu dezvăluirile atât de departe, probabil, dacă nu m-ar fi provocat cu mesajele acelea. Când am văzut mesajele, mi-am dat seama că trebuie să merg cu adevărul până la capăt, indiferent ce vor crede oamenii despre mine”, a declarat Denis Petcu pentru WOWbiz.ro.