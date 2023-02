Ce s-a întâmplat, după ce Mihai Bendeac a fost oprit de poliție în trafic și i-a mărturisit agentului că a consumat substanțe interzise. A povestit tot: „Apare rezultatul și la testul ăsta”

In articol:

Mihai Bendeac este cunoscut drept unul dintre cele mai sincere persoane publice din țara noastră. Asumat ca întotdeauna, acesta preferă să le spună lucrurilor pe nume, decât să lase loc interpretărilor.

Așa s-a întâmplat și de această dată, când Bendeac a fost oprit în trafic de un om al legii pentru că avea autocolante pe geamurile mașinii.

Mihai Bendeac [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Legătura neștiută dintre Mihai Bendeac și Doina Teodoru! Mult timp s-a vehiculat că ar fi avut o relație

Mihai Bendeac, mărturisire neașteptată în fața unui om al legii

Luni, Mihai Bendeac a fost oprit în trafic și, după ce a fost avertizat să dea autocolantele jos de pe geamurile vehiculului, a fost pus să sufle în fiolă de către agentul care l-a oprit.

„Astăzi am avut o experiență foarte plăcută cu Poliția Română pe care țin neapărat să o relatez. Eram în trafic la un stop căzut pe gândurile mele care, cinstit vorbind, sunt chinuitoare fiindcă lucrez, în același timp, la două filme, un spectacol nou, o campanie, două formate TV și o carte. Din senin, girofaruri, o sirenă, mașină de poliție, „trage pe dreapta”.

Citeste si: Un elev de 16 ani a fost înjunghiat de 5 ori în fața liceului. Ce s-a întâmplat cu agresorul- kanald.ro

Citeste si: Cutremure în România! Anunțul momentului după cutremurul devastator din Turcia- stirilekanald.ro

Motivul aparent: am geamurile colantate. Acuma, eu am să vă explic motivul pentru care nu am scos colantul de pe geamuri în momentul în care am cumpărat biata mea mașinuță refăcută și recondiționată, mi s-a întâmplat să fiu recunoscut în trafic și, nu de puține ori, să se poziționeze în timp ce conduc(!!!) mașini în trafic ale căror șoferi să deschidă geamul și să mă strige sau să mă fotografieze.

Lucru care, evident, în timp ce conduci, te deconcentrează. Am explicat treaba asta tânărului polițist care a coborât din mașină și m-a investigat. Omul a admis că motivul este unul solid dar, totodată, deși a înțeles ca, mai ales pe autostradă sau pe serpentine, chestiile astea ar reprezenta un pericol, acele colante nu sunt legale. Perfect corect! Am recunoscut fapta. A urmat, însă, o verificare a stării mele bahice. Suflu în fiolă. Rezultat: zero. Îmi place alcoolul. Beau când apuc de sting. Dar nu când urmează să conduc”, a povestit Mihai Bendeac.

Pentru că rezultatul a fost negativ, agentul l-a rugat să facă și testul DrugTest, chiar dacă artistul se grăbea extrem de tare să ajungă la o întâlnire.

Nici de această dată actorul nu a fost prins pe picior greșit, însă artistul i-a dat un răspuns halucinant omului legii în momentul în care a fost întrebat dacă a consumat substanțe interzise.

„Ei… Și aici vine pe turnantă agentul: „Domnu’ Bendeac … Marea întrebare urmează: Substanțe psihoactive ați consumat?” Eu, care am consumat, căci așa am scris 1200 de scheciuri, o carte, un film și alte proiecte zic: „Da! Dar nu când conduc.” Tânărul polițist decide că trebuie să testăm depoziția mea. Îmi dă un dispozitiv unde, timp de 10 minute, pun salivă cât nu credeam că pot produce (deși, sexual vorbind, îmi place să bălesc și eu și partenera).

Citeste si: „M-a bătut, recunosc.” Adriana Bahmuțeanu a fost victima abuzurilor fizice- kfetele.ro

Citeste si: Expresia nefericii de pe chipul lui Ben Afleck la Premiile Grammy 2023 a provocat isterie în rândul fanilor! Internauții au lansat glume pe seama apariției actorului- radioimpuls.ro

Așteptăm rezultatul. (Durează multișor și ăsta). În ultimele zile am avut mari probleme cu gâtul. Nu mai fumez. Dar am simțit nevoia să fumez în momentul ăla. Nu pentru că aveam emoții în legătură cu rezultatul. Ci pentru că întârziam undeva. Îi cer o țigară. Polițistul îmi oferă. Într-un final, apare rezultatul și la testul ăsta: zero substanțe psihoactive. Într-un fel, m-am simțit prost. Parcă toată legenda din jurul meu se ducea de râpă.

Citește și: Iloza Brezoianu și Mihai Bendeac, comentarii aprige după declarațiile Deliei. Nimeni nu se aștepta la așa reacții: ”Să se pună pe treabă că e târziu”

Dar asta e… Pentru folia de pe geamuri, deși m-a înțeles omul, mi-a recomandat să-l dau jos și mi-a dat un „avertisment verbal”. I-am promis că le dau jos. Deși nu e foarte safe pentru mine. Ce vreau să constat? Poliția Română are oameni tineri în structurile ei. Mă bucur că nu mai identific fizionomiile acelea de gabori comuniști.

Sunt profesioniști tineri și deciși să schimbe paradigma. Îi mulțumesc tânărului polițist pentru faptul că, în momentul în care am avut de suflat în etilotest și, ulterior, când am avut de stat cu un burete în gură 10 minute pentru testul de substanțe psihoactive, mi-a spus: „Rămâneți în mașină” văzând ca cineva, pe trotuar, începuse să mă filmeze. Seară frumoasă! PS – România se schimbă”, a mai povestit Mihai Bendeac pe pagina sa de Facebook, ștergând apoi postarea.