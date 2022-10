Iloza Brezoianu și Mihai Bendeac, comentarii aprige după declarațiile Deliei. Nimeni nu se aștepta la așa reacții: ”Să se pună pe treabă că e târziu”

In articol:

Delia a ajuns să fie în centrul atenției tuturor nu doar prin muzica pe care o face, dar, mai nou, și prin ceea ce gândește și spune.

Ultimele sale declarații făcute pe TikTok, cum că nu-și dorește să aibă copii, enumerând acolo și motivele acestei decizii, pentru că vrea libertate și deja planeta este prea populată, au propulsat-o în centrul unui mare scandal.

Ilona și Bendeac, ironii pe seama situației create de Delia

Deși ea spune că a menționat acest fapt de nenumărate ori, niciodată, dar niciodată, nicio vorbă de a sa nu a contat atât de mult ca de această dată.

Acum, însă, gurile rele au pus-o la zid și i-au judecat aspru mentalitatea și viziunea despre viață.

Dar au fost și oameni care s-au arătat a fi de partea artistei. Printre aceștia se numără și Ilona Brezoianu și bunul ei prieten, Mihai Bendeac.

Cei doi, prieteni la cataramă, inițial au făcut haz de necaz pe seama situației provocată de Delia și, cu umorul la purtător, Ilona spunând că așa este și ea la rândul ei îndemnată de familie, la unison, i-au transmis un mesaj neașteptat juratei show-ului de glume.

Pusă de Bendeac, care a susținut-o din umbră, să vorbească pe subiectul ”Delia și copii”, Ilona Brezoianu și-a jucat și acest rol cu mare grijă, aducând zâmbetul pe buze colegului ei. Ea îi spune Deliei să facă cât mai repede copiii, pentru că va avea tot sprijinul ei, la nevoie.

”Îi doresc multă sănătate, baftă și să facă un copil frumos, să ne ajute, să ne țină și pe noi, că o ajut eu cu el, să ni-l dea nouă, că o ajutăm noi cu el. Dacă-l face, pe mine mă face cea mai fericită din lume. Succes îi doresc, multă baftă și să se pună pe treabă că e târziu”, a spus Ilona Brezoianu pe internet.

La rândul său, dar de data aceasta mult mai serios, actorul a intrat în rolul de prieten bun și i-a luat apărarea soției lui Răzvan Munteanu.

Comediantul este de părere că în ziua de astăzi nu este îngrijorător faptul că Delia a ales să nu fie mamă, ci că alții, care s-au arătat acum viteji prin comentarii, au adus pe lume copii.

El crede că societatea s-a degradat tocmai din cauza oamenilor care, în loc să își vadă de viețile lor, aleg să comenteze și să pună ștampile pe a celor din jur.

”Au apărut tot felul de reacții, de la stupide, la doamne ferește. În primul, nu este treaba nimănui, de asta am ajuns unde am ajuns, pentru că oamenii nu se pot concentra pe ei și pe viața lor. Eu consider că problema majoră pe care o avem nu sunt oamenii care decid că nu vor să aibă copii, ci oamenii care decid să aibă copii, pentru că după părerea mea, mai bine de jumătate dintre ei nu ar trebui să aibă copii”, a spus și Mihai Bendeac pe Instagram.