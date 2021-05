Ce s-a întâmplat între Smiley și Alex Velea? EL a pus capăt prieteniei: „A încetat să-i mai răspundă la telefon”

In articol:

Smiley și Alex Velea sunt doi dintre cei mai cunoscuți cântăeți din România. Cei doi au avut foarte multe colaborări muzicale împreună, iar prienia lor era una de invidiat. În ultimul ani, Alex Velea s-a rupt de tot mai mulți prieteni pe care îi numea familie, vorbim aici de Lino Golden și Mario Fresh.

Se pare că în această listă se adaugă și numele lui Smiley. Între cei doi nu ar fi avut loc o ceartă, însă Alex Velea este cel care a decis să nu îi mai răspundă la telefon lui Smiley. Chiar dacă are în contonuare tatuat chipul lui Smiley, iubitul Antoniei pare că vrea să uite de vechea lui gașcă de prieteni, susțin apropiații celor doi.

„Alex este cel care a decis acest lucru. Nu mai vorbește cu aproape nimeni din vechea gașcă. Nu a existat o ceartă între el și Smiley, pur și simplu a încetat să-i mai răspundă la telefon. Nici măcar nu se mai duce să tragă piese la Hahaha Production, casa de discuri a lui Smiley, deși doar cu ei a lucrat încă de când s-a lansat pe piață”, au declarat surse apropiate celor doi pentru stiridinlume.ro.

Alex Velea ar fi decis să se îndepărteze de Smiley

Alex Velea nu vrea să se împace cu Lino Golden

Alex Velea nu este pregătit să treacă peste cearta cu Lino Golden. Invitat într-o emisiune televizată, celebrul cântăreț a mărturisit că nici nu se gândește la o împăcare cu cel pe care până nu mai de mult îl considera ca pe un fiu.

„Și ce dacă am fost dezamăgit? Mai bine. Asta mă face să fiu puternic, mai tare și să mă gândesc mai profund asupra unor lucruri. Dumnezeu să-i ierte pe cei care m-au dezamăgit. Am spus ce era de spus. Nu pot să iert falsitatea, închipuirea, mai multe. Nu sunt iertător. Nu prea dau a doua șansă. Niciodată. Nu există așa ceva. Am trecut peste acel moment de atunci.

S-a încheiat totul. Putem să rămânem în condiții normale, de oameni civilizați, dar atât”, a declarat Alex Velea în cadrul unei emisiuni de televiziune. Citește mai multe AICI.