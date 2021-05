Noua piesă a lui Golden Gang, atac indirect la adresa lui Lino?! ”Păstrează datoria, oricum ești îngropat în rate”. Reacția trapperului: ”Te-am inventat și acum ai arfe”

In articol:

Golden Gang, colaborare cu Florin Salam! Alex Velea și băieții de la Golden Boy Society au lansat ”Construiesc un imperiu” alături de celebrul manelist, Florin Salam. Mesajul piesei este foarte puternic și pare că doi membri din Golden Gang au avut ceva de zis, indirect, la adresa lui Lino Golden. Deși artiștii nu-i precizează numele, pare că trapperul s-a simțit și a reacționat imediat!

”Dacă nu era internetul atunci mulți nu comentau, dacă nu era Alex Velea atunci mulți nu mai cântau”, spune Arki.

” Loial ca un soldat am fost fost ales de un împărat/ Ca frații mei sunt asumat, băiat de băiat

Păstrează datoria, oricum ești îngropat în rate, ai cariera, apartamentul și mașina închiriate

Nu te duce ficatul dacă tot vorbit de trap, te rog ascultă-mi sfatul, lasă-te ești cel mai slab”, adaugă Jo Klass, cel cu care Lino a avut un scandal în toată regula. Reamintim că, cei doi au devenit rivali din prieteni buni. Lino și Jo Klass au lansat o piesă, ”Medusa”, care a avut un impact senzațional la public. Totuși, în urma conflictului dintre Lino, Mario și Alex Velea, cel dintâi a fost criticat de foștii colegi de la Golden Boy Society, printre care și Jo Klass, care i-a adresat cuvinte foarte grele la acea vreme.

Citeste si: Lino Golden, gelos pe Abi Talent?! Cum se înțeleg cei doi trapperi, după o ceartă și o împăcare: ”E loc pentru toți”

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

” Alex Velea e Tatal tau! Te-a adus in Bucuresti cand aveai 500de kg si a crezut in tine cand nimeni n-ar fi pariat 1 leu. Te-a dus la scoala de manuta, te-a tinut in casa, ti-a dat de mancare (mai putin si mai bun😂), pentru ca te-a dus si la sala si te-a invatat sa ai grija de corpul tau, ti-a dat haina de pe el, ti-a scris piesele cu care ai avut succes, ti-a dat pana si numele asta "lino", lucruri cu care azi te mandresti, "ca sunt ale tale, Radule"🤔.

Alex Velea e Tatal tau! Noi eram familia ta! Te-am sustinut mereu in public si te-am corectat in privat, pentru ca am ajuns sa ne certam cu multi oameni din cauza ta. Si tu, acum, ce faci? Te asociezi cu oamenii cu care noi suntem certati- din cauza ta? Te asociezi cu oamenii care ne injura de familii si de copii- din cauza ta? Sunt total dezamagit, pentru ca stiu ce insemni pentru "unchiu", si ce insemnai pentru mine, unicul tau "prieten". Am fost cu tine peste tot si am sarit pt tine mereu.. Ti-am oferit tot ce aveam, adica muzica, MEDU$A e facuta de mine.. dar nu mi-ai dat niciodata un credit si ai facut p**a mare, ca esti si tu "trapper", cand toata lumea te stia ca Vlogger. Ii multumesc lui Alex Velea ca mi-a dat o sansa, ii multumesc si ca m-a trimis la concerte cu tine, pentru ca am invatat cum sa NU ma comport cu oamenii care ma iubesc 💓

Cel mai rau imi pare ca, atat de mult tineam la tine, incat ajunsesem sa ma cert si cu Alex din cauza ta, dar ma bucur enorm ca am niste principi prea mari ca sa trec peste ele. Multumesc Mama, multumesc Tata si multumesc Unchiule 💓 va iubesc mult! La multi ani Radule 💔”, scria Joklass, pe pagina lui de Instagram, imediat după ruptura dintre Velea, Lino și Mario Fresh.

Lino Golden și Jo Klass[Sursa foto: Instagram]

Lino Golden[Sursa foto: Instagram]

Lino Golden, reacție halucinantă

Lino Golden a reacționat imediat după versurile lui Jo Klass din noua piesă! Trapperul a spus că: ” Ăștia mici încă suferă. Îți dai seama ce trist e că te-am inventat și acum ai arfe...De ”artist” tot eșuat rămâi...nici pe trapardele n-ai succes”, a scris Lino, în mediul online.

Citeste si: Mario Fresh, despre ce s-a întâmplat după ce a încheiat prietenia cu Alex Velea și Antonia: „Foarte mulți oameni m-au abandonat”

”Sunteți foarte frustrați și triști, de asta nu vă place lumea”, a mai scris trapperul.

Reacția lui Lino[Sursa foto: Instagram]

Reacția lui Lino[Sursa foto: Instagram]