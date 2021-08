Ce salariu are Marian Godină! Polițistul a făcut totul public pe rețelele de socializare: „Sunt cu banu' pă mine”

Marian Godină [Sursa foto: Facebook] 15:17, aug 14, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Marian Godină, fără doar și poate unul dintre cei mai celebri și vocali polițiști din România, a vrut să le închidă definitiv gurile cârcotașilor care spun că angajații din Ministerul Afacerilor Interne căștigă sume colosale de bani pe lună. Acum, Marian Godină vrea să spulbere acest mit, așa că și-a făcut public salariul căștigat pe luna din urmă.

Aproape 4.400 de lei au fost banii care i-au intrat în cont acestuia.

„Azi sunt liber, iar ieri mi-a intrat salariul, așa că sunt cu banu' pă mine. PS ăsta e totalul primit pe card, cu sporuri și tot ce trebuie. Asta pt că vor fi cârcotași care vor spune că e fără sporuri. Tot pentru acuratețe, cred că am avut și câteva zile din luna în plată care m-au prins în concediu de odihnă, deci e ceva mai mic decât de obicei. Au fost luni în care am luat chiar și 5000 de lei, dar atunci am prins multe sâmbete și duminici. Vechime în poliție 15 ani”, a scris Marian Godină în dreptul capturii cu salariul căștigat.

Cum au reacționat internauții

Postarea lui Marian Godină a devenit în doar câteva ore virală pe Facebook. A strâns peste 5.600 de aprecieri și peste 1.700 de comentarii. Oamenii s-au împărțit în mai multe tabere. Cei care consideră că salariul este mic pentru munca pe care o depunde un polițist, mai ales că viața lui este în joc.

„Cam nasol. În opinia mea e un salariu mic pentru munca pe care trebuie să o faci./ Dar nu cred ca trebuie sa dai socoteala la toti carcotasii,avand in vedere riscurile meseriei consider ca nu e mare deloc salariul. / Îmi pare rău că se câștigă așa puțin după 15 ani în serviciu. La cum s-au umflat preturile 5000 nu sunt cine știe ce bani mai ales în orașele mari”.

Mai este și categoria celor care fac haz de necaz și glumesc pe seama lefei lui Marian Godină.

„La salariile astea ar trebui să dăm bacșiș când veniți la intervenții…/ Ai șters IBAN-ul de frică să nu îți transferăm ceva?/ E mai scumpa sticla de whisky a lui Citu decat o luna de munca la tine”.

Dar mai sunt și scepticii. Care nu cred că polițistul primește doar atât și spun că, de fapt, acesta este salariul pentru doar o săptămână de muncă și nu pentru o lună întreagă.

„Nu e chiar rău pentru o săptămână./ Asta probabil e avansul… la sfarsit de luna nu intra lichidarea?/ Rezonabil, având în vedere că plata se face săptămânal”.