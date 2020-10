În emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Gică Popescu a vorbit despre cum a acceptat funcția de președinte, dar și câți bani ia de la clubul patronat de Gică Hagi, cel care îi este prieten de 30 de ani, dar și cumnat.

Gica Popescu a devenit anul trecut presedinte al clubului patronat de Gică Hagi

”În ultimii trei ani, Gică a avut de multe ori discuții cu mine legate de acest proiect, încercând să mă aducă pe funcția de președinte. La un moment dat, m-am gândit că el are nevoie de ajutor pentru că făcea totul singur. Am zis cât pot să stau pasiv când văd că el are nevoie de ajutor? Eram în avion și a luat o bucățică de hârtie, a scris și mi-a spus ”astea sunt condițiile pentru a fi președinte”. I-am spus ”nici nu mă uit pe ele, ce scrii așa este”. Și am luat hârtia și am băgat-o în portofel, bucățica aia o am și acum în portofel. Am spus, bine, vin! Am stabilit câteva lucruri pe care trebuia să le facem. Aici nu e o chestiune de angajat - patron. Au fost foarte multe lucruri pe care Gică a vrut să le trec în contract, avantaje financiare, iar eu nu le-am dorit. Am zis că eu nu pot să accept așa ceva. Eu nu am vrut să accept anumite avantaje financiare pe care el a vrut să le trecem în contract”, a spus Gică Popescu despre modul în care a devenit angajatul lui Gică Hagi la clubul Viitorul.

Gică Popescu este angajatul lui Gică Hagi la clubul Viitorul

Denise Rifai a insistat pe subiectul Gică Popescu, angajatul lui Gică Hagi și l-a întrebat pe invitatul său ce salariu are ca președinte al clubului.

”Cu mult mai puțin decât aș merita. Suficient de mulți bani astfel încât să semnez contractul. Nu a fost o chestiune de natură financiară între mine și Gică. Trebuie să fiu plătit pentru că sunt președinte și crede-mă că eu produc mult mai mulți bani decât iau. Mult mai mult. La ce se întâmplă la Viitorul am un salariu important, însă am un salariu cam 20% față de ofertele pe care le-am avut în România. O repet, nu a fost o chestiune de ordin financiar. Iar aceasta chestiune financiară, niciodată nu am dorit să o vorbesc public. Și nu o să o fac nici acum”, a spus Gică Popescu despre salariul său la Viitorul.