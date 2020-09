Traian Băsescu este un om bogat

In articol:

Traian Băsescu este un om cu mulți bani, însă nu are foarte multe proprietăți. Ce a făcut fostul președinte cu banii, puteți afla din declarația lui de avere, pe care v-o prezentăm în continuare (vezi aici declarație de avere Traian Băsescu PDF).

Traian Băsescu, declarație de avere: un apartament de 250 mp, în București

Traian Băsescu se consideră un tip popular, tocmai de aceea conduce o mașină autohtonă, extrem de iubită de români: o Dacia Duster. Pe de altă parte Băsescu se laudă cu o colecție de ceasuri de peste 50.000 de euro, ceea ce arată mai mult înclinații burgheze. Dar acesta nu este singurul contrast din declarația de avere a actualului candidat la funcția de Primar General al Capitalei.

Traian Băsescu a trecut în declarația de avere două terenuri, care însă nu sunt ale lui, ci le-a închiriat de la Primăria Generală a Capitalei. Ambele sunt în București, unul este de 174 mp (unde Băsescu are o cotă parte de 31,5%) iar celălalt are 46 mp.

Băsescu mai are un singur apartament însă acesta are (atenție!) 250 mp, plus un garaj de 30 mp. Pe acest singur loc de parcare se bat cele două mașini ale lui Traian Băsescu: Dusterul pomenit și mai sus și un Ford (fabricat la Craiova).

Traian Băsescu deține un Duster[Sursa foto: Madiafax/Octav Ganea]

Declarația de avere a lui Traian Băsescu continnuă cu bijuterii de 28.000 euro și ceasuri de 52.000 euro, dobândite începând cu anul 1975 (pe când Băsescu era marinar). În 1980, șeful PMP a început să colecționeze și tablouri, valoarea acestora ajungând în prezent la 19.100 euro.

Statul Român s-a împrumutat cu 2 milioane lei de la Traian Băsescu

Traian Băsescu are multe conturi în bănci din România și străinătate, cu sume cuprinse între 1.300 lei și 60.000 euro. De remarcat două asptecte aici: primul – conturile lui Traian Băsescu din strănătate sunt deschis pentru că acesta a activat în ultimii ani ca europarlamentar și al doilea – politicianul își ține o mare parte a veniturilor pe card, sub formă de cont curent. Acest tip de cont nu produce dobândă, ceea ce arată că Băsescu nu este interesat de acest lucru.

Și nici nu e de mirare, pentru că Traian Băsescu a investit enorm de mult în titluri de stat de la Ministerul Finanțelor Publice. Traian Băsescu a investit în titluri de stat aproape 2 milioane lei. Titlurile de stat reprezintă o formă de împrumut publică a Guvernului, cu o dobândă care poate ajunge și la 5% pe an și care sunt garantate de stat.

Averea lui Băsescu crește de la an la an

La nivel de împrumuturi, pe declarația de avere a lui Traian Băsescu apare un singur credit de 10.000 euro făcut tot de pe un card.

În fine, la nivel de venituri, Traian Băsescu încasează bani de la Parlamentul European, de la Parlamentul României din pensii și din indemnizația de fost președinte. În total, Băsescu încasează peste un milion de lei pe an.

În plus, în declarația de avere apar și beneficiile lui Traian Băsescu, din postura de fost șef de stat. Acesta are o reședință și un cabinet de lucru plătite de stat, doi angajați la cabinet, un autoturism la dispoziție, pază a locuinței și protecție oficială.