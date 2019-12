O româncă stabilită în Spania a relatat pe pagina ei de Facebook ce spune presa săaniolă despre accidentul în care și-a găsit sfârșitul Cornel Galeș.

Sandra Stere a povestit pe pagina ei de Facebook ce scrie presa din Spania despre momentul în care s-a produs accidentul. Deși în articol nu este menționat niciun nume, românca a concluzionat că este vorba despre Cornel Galeș.

„(…) am citit in ziarul spaniol despre un accident unde soferul in urma impactului a murit, aves viteza foarte mare, nu avea centura, iar la o intersectie s-a rasturnat, erau 3 in masina, soferul roman, inca unul, iar celalalt era spaniol proprietarul unui Ford verde. Accidentul s-a produs la 02:35 dimineața, vineri-sambata. Sigur este vorba de el, nu especifica nume dar dupa stirile care au aparut in tara, coincid!”, a povestit Sanda Sterea pe pagina de Facebook a lui Cornel Galeș.

Doina Belu, nașa de cununie a lui Cornel Galeș și a artistei Ileana Ciuculete, a făcut dezvăluiri exclusive despre ce i s-a întâmplat finului său și despre momentul în care, în sfârșit, bărbatul va fi reunit cu Zânica lui.

Mai exact, ne-a spus în exclusivitate Doina Belu, trupul neînsuflețit al lui Cornel Galeș va fi adus în țară.

