Șoc teribil în showbiz-ul românesc. Duminică, fostul soț al Ilenei Ciuculete a fost implicat într-un accident teribil, în Valencia, Spania. În urma impactului devastator, Cornel Galeș, una dintre cele mai contestate persoane din ultima perioadă, s-a stins din viață la doar 60 de ani, lăsând în urmă durere, dar și o serie controverse, mai ales legate de avere.

Cornel Galeș pierduse, în primă fază, procesul cu Mugurel și Cornel Sfetcu

În urmă cu câteva luni, Cornel Galeș nu părea dispus să le facă concesii băieților Ilenei Ciuculete, după ce instanța a decis, la sfârșitul anului trecut, ca o mare parte a averii să meargă către aceștia. Văduvul regretatei cântărețe a atacat, atunci, decizia cu apel, iar dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București. ”Totul este o minciună. Imeddiat ce am îmngropat-o pe Ileana, am stat cu copiii ei și le-am spus ce bani a rămas în urma ei. A trebuit să vând casa pentru tratamentele din străinătate și din România, nu mi-a mai rămas mai nimic. Nu înțeleg de ce este acum atâta ură”, a spus Galeș.

În momentul sentinței inițiale, Galeș ar fi trebuit să le plătească lui Mugurel și lui Cornel Sfetcu câte 34.125 euro din vânzarea casei din București, câte 5.215 lei din drepturi de interpretare și 6/8 din drepturile de autor. Cu toate acestea, bărbatul a rămas cu un apartament în București, dar și cu un procent din vânzarea vilei, în plus, procesul era în derulare, semn că totul a rămas în aer. ”Nimic nu a fost cert, fiindcă oamenii aveau să se mai lupte prin tribunale pentru ce agonisese Ileana Ciuculete pe scenă sau din afacerile personale, casa de 200.000 de euro, valoarea bijuteriilor și alți bani puși în conturi”, povesteau apropiații.

Astfel, acum, când, Cornel Galeș a murit în accident, se pare că va reîncepe războiul pe averea Ilenei Ciuculete, întrucât, băieții ei, Mugurel și Cornel Sfetcu, nu sunt singurii moștenitori, ci și fiica lui Galeș din prima căsătorie. ”Cornel are o fată, Claudia, pe care a părăsit-o când avea patru ani. Acum, ea are în jur de 32 de ani și are tot dreptul la banii tatălui său biologic”, au spus persoane din preajma familiei.