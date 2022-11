Ce se întâmplă acum cu afacerea familiei lui Răzvan Ciobanu, după ce s-a stins din viață și tatăl designer-ului? Cu ultimele puteri, mama regretatului creator de modă a făcut declarații: „Așa consider că este mai bine”

In articol:

Au trecut trei ani de la decesul lui Răzvan Ciobanu, iar anul acesta, din nefericire, și tatăl regretatului designer a trecut în neființă. Acum, mama vedetei face tot posibilul pentru a rămâne puternică în continuare și se ocupă singură de afacerea familie, pensiunea de la Prahova, fiind singurul lucru care i-a mai rămas.

Astfel, cu ultimele puteri, Elena Ciobanu a făcut o serie de declarații despre ceea ce va întâmpla cu afacerea sa în perioada imediat următoare, precizând că are mulți clienți cărora vrea să le ofere experiențe frumoase cu ocazia Crăciunului și Revelionului, fără să-i afecteze cu dramele din viața sa.

„Sunt bine, ce să fac? Iau viața așa cum vine ea de la Dumnezeu, nu am încotro. Trebuie să dau înainte și să îmi fac datoria să merg mai departe. Prefer să îmi țin durerea pe care o port în suflet doar pentru mine. Nu aș vrea să știe o țară întreagă tot ce este în inima mea. Așa consider eu că este mai bine. De sărbători (n.r – iarnă) o să muncesc la pensiunea familiei cum am făcut și până acum. Turiștii nu au nicio vină că eu am problemele pe care le am.” , a declarat Elena Ciobanu, pentru Click.

Elena Ciobanu va face pregătiri de sărbători și acasă

Deși a rămas singură, fără unicul fiu și fără soțul său, Elena Ciobanu spune că nu va lăsa masa goală nici acasă, așa că va face câteva pregătiri cu ocazia sărbătorilor. În același timp, femeia a mai precizat că se gândește să gătească mâncarea preferată a soțului ei sau a fiului, însă deocamdată nu știe cu exactitate.

„O să gătesc și câte ceva de mâncare în casă, normal, nu o să las masa goală. Nu știu ce anume o să fac momentan…dacă o să fie mâncarea soțului și a fiului meu preferată. O să văd atunci.”, a mai spus Elena Ciobanu.