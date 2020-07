In articol:

Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară din Iași a căzut pe scări în urmă cu două luni și a ajuns în comă la spital. După tragedie, au ieșit la iveală amănunte despre căsnicia mezzosopranei, mai ales că soțul acesteia a chemat salvarea la 8 ore după ce aceasta căzuse pe scări.

Presa din Iași a scris că soțul mezzosopranei ar fi avut o amantă, care ar fi rămas însărcinată, iar cei doi soți nu erau în relații tocmai bune tocmai din cazua acestei relații extraconjugale. Oamenii din localitatea de lângă Iași, unde au casa soții, au povestit despre presupusa amantă a bărbatului, o vânzătoare la magazinul din sat.

De când a avut loc tragedia, iar mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a ajuns în comă la spital, și vânzătoarea despre care oamenii spun că ar fi amanta soțului artistei trăiește un coșmar. Arătată cu degetul pe stradă, femeia și-a pierdut și locul de muncă și familia.

La presiunile localnicilor, patronul magazinului unde lucra cea despre care oamenii spun că este amanta soțului mezzosopranei, a concediat-o, scrie bzi.ro, care a și vorbit cu femeia. ”Eu am fost chemată la poliție și am dat declarație că nu am și nu am avut nici o treabă cu Codrin Nicoară. Dacă vorbesc două babe prin sat că am avut vreo treabă cu el, înseamnă că am avut? Chiar dacă am negat la poliție că nu am avut nicio treabă cu el, presa tot a scris că aș avea”, a declarat pentru bzi.ro presupusa amantă a lui Codrin Nicoară, soțul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară. Astfel, viața femeii a devenit un calvar, după ce mezzosoprana a ajuns în comă la spital.

Presupusa amanta a soțului mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, alungată de soț

De altfel, cea despre care oamenii spun că ar fi amanta soțului mezzosopranei este distrusă. După ce zvonurile au început să circule prin localitate, și soțul ei a dat-o afară din casă. Femeia este căsătorită cu un bărbat din aceeași localitate și au împreună doi copii.

În timp ce femeia despre care se spune că ar fi amantă are viața distrusă, mezzosoprana Maria Macsim Nicoară se luptă pentru viața ei în spital. Artista, care a ajuns în comă pe 9 mai, după ce a căzut pe scări în locuință, și-a revenit după două săptămâni, însă este în continuare în stare extrem de gravă. Mezzosroprana se află în spital, unde face recuperare, iar progresele, spun medicii sunt extrem de mici. Femeia nu reușește să comunice, abia se mișcă și a reușit să-și mențină fixă privirea doar câteva secunde.

Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară este așteptată de anchetatori să depună mărturie, după ce s-a trezit din comă

Anchetatorii nu au reușit să afle de la mezzosoprană adevărul despre accident, așa că ancheta este încă în desfășurare. Mărturia mezzosopranei va cântări decesiv în elucidarea misterului căderii pe scări.

Mezzosporana Maria Macsim Nicoară a fost găsită, pe 9 mai, în stare gravă în locuința ei din localitatea Aroneanu, de lângă Iași. Artista a suferit un traumatism cranio-cerebral grav după ce a căzut pe scările din vila în care locuiește cu soțul ei. Acesta a și găsit-o, însă abia după 8 ore a anunțat ambulanța.

