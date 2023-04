Ce se întâmplă cu Anamaria Prodan, după ce a dat de înțeles că și-a refăcut viața? Mesajul postat de impresară i-a pus pe jar pe internauți: „Oamenii vin și pleacă”

In articol:

Anamaria Prodan radiază de fericire de când a anunțat că este într-o nouă relație, mărturisind cu sinceritate că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Impresara nu s-a dat înlături din a face declarații despre noul partener de viață, oferind chiar detalii despre el, fără a-i dezvălui însă identitatea.

Totuși, pe rețelele de socializare, acolo unde impresara este foarte activă, păstrând legătura cu fanii ei din mediul online, aceasta a postat un videoclip care conținea un mesaj, ce i-a cam pus pe gânduri pe fani, vorbind despre anumite situații din viață, când ”oamenii vin și pleacă, mulți dintre internauți fiind curioși ce se întâmplă acum cu impresara și dacă mesajul are sau nu vreo legătura cu ceea ce se întâmplă în prezent în viața ei.

„Totul în lumea asta e temporar. Viața se schimbă, oamenii vin și pleacă și anotimpurile nu rămân niciodată. Așa că indiferent prin ce treci acum nu uita niciodată că situația ta din prezent nu e destinația finală.”, a fost mesajul care apare în videoclipul postat de Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a slăbit considerabil după divorțul de fostul soț

Fanii cunoscutei impresare nu au putut trece cu vederea peste faptul că aceasta a slăbit considerabil după divorțul de fostul soț, iar Anamaria Prodan a făcut chiar o serie de declarații pe baza acestui subiect. Blondina susține că în prezent a ajuns la 56 de kilograme, având în trecut peste 60 de kilograme.

„ Am slăbit foarte mult, am acum 56 de kilograme. Sunt foarte mândră de mine. Aveam vreo 60 și ceva. Acum sunt ok, e bine așa, slabă. Uite ce face divorțul din om! M-am consumat, dar bine că a trecut acum!”, a declarat impresara, pentru Click!