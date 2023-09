Ce se întâmplă cu Andra Volos, cu 2 luni înainte de a deveni mamă?! Lele a vorbit despre asta, în urmă cu puțin timp: „Nu s-a simțit prea bine. Are dureri”

In articol:

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Lele și Andra Volos vor deveni părinții unei fetițe, pe care ambii o așteaptă nerăbdători. În mai puțin de 2 luni, cei doi amorezi își vor strânge fiica la piept, însă până atunci, manelistul a făcut o serie de declarații despre cum decurge sarcina partenerei sale de viață, fiind acum pe ultima sută de metri cu aceasta.

Cântărețul spune că tânăra nu s-a simțit prea bine în ultima perioadă, însă nu este nimic grav, acestea fiind stări normale, mai ales că în ultima vreme nici nu mai poate să se odihnească foarte bine.

Citește și: Lele și Andra Volos, cină romantică în restaurantul lui Robert De Niro! Nu s-au uitat deloc la bani și au spart o avere pe vacanța faraonică în Mallorca| EXCLUSIV

”Andra este acasă, nu s-a simțit prea bine în perioada asta, cu sarcina, dar e ok. Mai avem foarte puțin, mai avem aproape două luni și naște. Vă dați seama că mai are dureri de burtă, se simte rău, nu prea poate dormi, dar sunt niște lucruri mici. Deocamdată e ok, mai sunt două luni.”, a spus Lele, pentru un post TV.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: STENOGRAME. Ce vorbeau Vlad Pascu și mama lui în arest. Ea se plângea câți bani trebuie să cheltuiască pentru a-l salva- stirileprotv.ro

Cei doi viitori părinți au ales numele pentru fiica lor

Andra Volos și Lele așteaptă cu sufletul la gură să-și cunoască fetița, care va veni pe lume în mai puțin de două luni.

Citește și: Sora Andrei Volos, nerăbdătoare să devină mătușă. Numără zilele până când iubita lui Lele își va aduce fiica pe lume: „ Ți-ai ales o mămică tânără, curajoasă”

În cadrul aceluiași interviu, manelistul le-a făcut o mare bucurie fanilor lui și a dezvăluit numele pe care el și partenera lui l-au ales pentru fiica lor, respectiv Kim.

”M-am gândit și am ajuns la un comun acord cu Andra și i-am pus numele Kim fetiței noastre.”, a mai spus manelistul.

Andra Volos și Lele [Sursa foto: Instagram]