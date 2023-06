Ce se întâmplă cu Andreea Antonescu în aceste momente?! A recunoscut totul, după ce a revăzut-o pe fiica ei cea mică: „Mama ei suferă”

In articol:

Andreea Antonescu este iubită și apreciată de mulți români, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Ei bine, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu fanii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci cântăreața tocmai ce s-a întors din America, acolo unde a mers special pentru a se întâlni cu fiica sa cea mare, Sienna, cu ocazia zilei sale de naștere, iar revenirea în România i-a cauza mici probleme artistei.

Mai precis, odată ajunsă pe plaiurile mioritice, Andreea Antonescu se confruntă cu ”jet lag”, mai precis probleme din cauza diferenței de fus orar, ceea ce îi poate afecta somnul pentru următoarele zile.

„Noapte bună! Bebelina doarme, mama ei suferă de jet lag. La ce dor mi-a fost, nu mă supăr dacp stau așa până dimineață”, a scris Andreea Antonescu, în dreptul unei imagini cu fiica sa cea mică.

Andreea Antonescu, despre relația pe care a avut-o cu Traian Spak

Andreea Antonescu și-a deschis sufletul recent în fața fanilor ei și a vorbit, fără rețineri, despre relația pe care a avut-o cu fostul soț și, totodată, tatăl fiicei celei mari, Traian Spak.

Cântăreața a explicat exact ce legătură specială a avut cu bărbatul, relația lor fiind bazată pe sentimente, respect și comunicare, acesta fiind și motivul pentru care se înțeleg de minune chiar și în prezent, deși au divorțat și nu mai formează un cuplu.

"Căsnicia, pentru mine, a însemnat totul. În ciuda faptului că nu mi-am visat vreodată rochia de mireasă, mi-am dorit dintotdeauna o poveste de la început până la final. Știu că sună ciudat. Dincolo de imaginea pe care am lăsat-o eu, impresia pe care am lăsat-o, stilul de muzică pe care l-am avut, întotdeauna mi-am dorit acea poveste. De fiecare dată când am avut o relație asumată, am sperat și am crezut în ea. Mi-am dorit să fie povestea până la sfârșit. N-a fost. Sunt adepta relațiilor lungi, dar până în momentul ăsta n-a fost să fie. (…) Îți voi rezuma povestea mea cu Traian, care a durat 14 ani. Foarte frumos. Noi ne înțelegem foarte bine și astăzi.(...) Asta pentru că între noi chiar a fost o relație reală, bazată pe comunicare, respect și sentimente. În momentul în care noi am decis să ne separăm, nu a fost din cauza unor probleme, nu a fost cu tras de păr, scandal și amenințări. A fost foarte simplu. Eu voiam să rămân în România, să-mi continui cariera, el s-a regăsit în America. De la o relație câștigată, n-aș fi vrut să ajungem în momente în care să stăm să ne vânăm, să vedem dacă-l prind. Nu făcea sens. Pentru ce? Era absolut aberant. Eram doi oameni care au împărțit o lungă perioadă de timp, care au un copil minunat. (…)", a mai spus Andreea Antonescu, în podcastul "Ameritat cu Nasrin".