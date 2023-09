Ce se întâmplă cu Dorian Popa, după ce a fost implicat în afaceri cu Călin Donca?! Artistul se plânge că a fost înșelat de afacerist: „Este posibil să fi fost părtaș la o escrocherie”

In articol:

Dorian Popa a intrat în lumea afacerilor, iar pe această cale, tânărul a colaborat cu mai mulți afaceriști din diferite domenii, printre care și Călin Donca, bărbatul care acum se află în arestul preventiv al poliției, pentru o perioadă de 30 de zile.

Deoarece afaceristul avea și afaceri cu panouri fotovoltaice, Dorian Popa l-a ales pe el pentru o investiție în acest sens, însă susține că a fost înșelat de Donca.

Această informație a apărut în spațiul public la scurt timp după ce ilegalitățile pe care le-ar fi comis Călin Donca au ajuns în atenția oamenilor legii.

Dorian Popa a vorbit pe baza acestui subiect și a explicat că, la rândul său, a fost înșelat de afacerist, ba mai mult, nici nu a reușit să dea de Călin Donca, pentru a rezolva situația, mai ales că la mijloc este vorba de sume enorme.

„ Sunt șocat, sunt consternat și în același timp debusolat pentru că nu știu ce se întâmplă, nu știu ce urmează cu investițiile noastre. Parcurile există fizic, lucru care ne induce în eroare și mai tare pe noi cei care am investit acolo. Este posibil să fi fost părtaș la o escrocherie, ca să spun așa. Până acum noi cei care am reușit să ne reunim telefonic nu am reușit niciunul dintre noi să și încasăm ceva în urma investiției. Din păcate, din partea lui Călin Donca nu dăm de nimeni, nu răspunde nimeni la telefon, este așa un fel de ceață totală în care nu știm cum să acționăm”, a declarat Dorian Popa.

Ce a putut spune un artist despre Dorian Popa, după ce a dezvăluit relația dintre el și Călin Donca

La scurt timp după ce Dorian Popa a dezvăluit relația dintre el și Călin Donca, un alt coleg de breaslă al cântărețului, mai precis Bibanu, a scris un mesaj legat de cei doi, pe rețelele de socializare.

Bibanu a spus că a auzit întâmplător faptul că Dorian ar fi vorbit urât la adresa lui, iar imediat după această informație, artistul a avut de spus și ceva despre colegul de breaslă.

„Acum 3 luni i-am scris lui Donca ăsta să facem un clip. Dorian Popa a vorbit prost de mine și bogatu’ ăsta nu mi-a mai răspuns. Acum văd cum karma lucrează și sincer să fiu cu voi așa fac de 20 de ani. Nu mă bucur pentru răul oamenilor, dar Doriane ești la fel de țepar ca ăsta doar că tu că personaj faci mult mai mult rău copiilor și oricât de prost ai vorbi de mine nu meriți nici să te scuip vreodată. Karma. P.s. nu ești artist, tu nu”, a scris Bibanu, pe Facebook.