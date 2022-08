Ce se întâmplă cu George Buhnici după ce nu s-a prezentat la audierea de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Ce șanse are vloggerul să scape de amendă | EXCLUSIV

In articol:

Celebrul vlogger a intrat în vizorul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării după afirmațiile controversate făcute pe litoral.

Vedeta nu s-a prezentat însă la prima audiere de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, avocata acestuia cerând un nou termen.

Avocata lui George Buhnici a solicitat un nou termen pentru a-și pregăti apărarea, precizând inclusiv că George Buhnici a „suferit consecințe grave” în urma afirmațiilor făcute pe litoral.

Ce se întâmplă cu George Buhnici după ce nu s-a prezentat la audierea de la CNCD

Avocatul Adrian Cuculis a explicat, pentru WOWbiz.ro, ce îl așteaptă pe George Buhnici după ce a ratat audierea de la CNCD. Avocatul este de părere că mișcarea făcută de vedete este în defavoarea lui, iar CNCD ar putea decide amendarea lui Buhnici după scandalul privind celulita și vergeturile.

„Putea să meargă măcar să spună că nu crede că este vinovat, sau că îi pare rău... lucru pe care nu l-a făcut. Nu a simțit nevoia să facă treaba aceasta.

Pe partea cealaltă, nu este vorba că îl aduci cu mandat de aducere, pur și simplu, cred că este în defavoarea lui și mai mult decât atât probabil că o să primească o decizie de amendare și un oprobriu public pentru că se va constata această discriminare pe care a făcut-o el și cumva bazată pe o anumită stare a sănătății sau aspect fizic.

Din punctul meu de vedere, va fi cu siguranță o amendă de la CNCD”, a afirmat Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

George Buhnici ar pute fi bun de plată

În ceea ce privește cererea de amânare formulată de avocata lui George Buhnici era normal să solicite o astfel de procedură, iar cererea ar fi trebuit să fie motivată. În ceea ce privește amenda, dacă CNCD ia această decizie, George Buhnici va obligat să o plătească.

„Acolo trebuia să scrie ceva, să justifice cumva cererea și atunci evident că se putea amâna luarea în dezbatere a problematicii lui, dar dacă nu a făcut lucrul acesta cred că se va pronunța Consiliul(...) Da, amenda trebuie să o plătească, iar dacă nu, ea se transformă în principiu executoriu”, a mai explicat avocatul, pentru WOWbiz.ro.

George Buhnici și-a cerut scuze public

George Buhnici și-a cerut scuze public, după ce a provocat un întreg scandal în mediul online, în urma unor afirmații pe care le-a făcut pe litoral. Vloggerul a criticat femeile cu celulită și vergeturi, iar în urma afirmațiilor făcute, s-a ales, la rândul său cu un val de critici, dar și cu suspendarea unor contracte de publicitate.

Recent, George Buhnici și-a cerut scuze public, însă Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat în cazul lui.

„ Aș vrea să vă spun că, în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu două săptămâni, am primit acuzații și chiar amenințări

din cele mai dure și mai serioase. Și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare. O să o spun pe șleau.

Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură. Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe.

Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă. Dar asta nu scuză nimic.

Probabil din dorința de a șoca și de a impresiona audiența (încă procesez tot ce s-a întâmplat și se întâmplă), dintr-o tentativă total neinspirată de umor, am „reușit” să fiu superficial și lipsit de empatie, am jignit categorii întregi de oameni și am obținut într-adevăr un șoc – dar acest șoc a fost în primul rând pentru mine și pentru familia mea, nu numai pentru public”, și-a început George Buhnici discursul, pe care l-a publicat în mediul online.

