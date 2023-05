Ce se întâmplă cu Petrică și Ela, la câteva luni după ce tânăra a pierdut sarcina. Au trecut prin momente cumplite: "Am depășit un pic mai greu, acum trebuie să aibă și ea grijă"

In articol:

Petrică și Ela s-au cunoscut în show-ul prezentat de Simona Gherghe, ieșind și câștigătorii marii finale, s-au îndrăgostit, relația lor a trecut peste multe obstacole, dar, în cele din urmă, iubirea a învins.

S-au mutat la Maramureș și au pornit pe un nou drum în doi.

Doar că atunci când lumea lor devenea și mai frumoasă, Ela, fiind aproape de a aduce un copil pe lume, a pierdut sarcina.

Ce se întâmplă cu Petrică și Ela, la câteva luni după ce tânăra a pierdut sarcina [Sursa foto: Facebook ]

Petrică și Ela vor să mai încerce să devină părinți

Vestea a venit peste ei ca un trăsnet, motiv pentru care bruneta și-a revenit cu greu din șoc. Însă durerea pierderii copilului, spune fostul concurent, i-a unit și mai mult, i-a făcut mai puternici și mai luptători.

Atât de luptători sunt că, deși au trecut printr-un moment dificil, încă își doresc să devină părinți. Doar că, așa cum le-a prescris medicul, acest lucru se va putea întâmpla cel puțin peste un an.

„Am depășit un pic mai greu momentul, dar trebuie să mergem înainte. Ne-a întărit foarte mult relația, dar cred că orice greutate care vine în viață te face mai puternic. Ne mai dorim copil, normal. Acum trebuie să aibă și ea grijă, în următoarea perioadă cel puțin… O jumătate de an, un an, nu are voie să rămână însărcinată. Na, pe viitor, îți dai seama că ne dorim, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu…”, a spus, extrem de emoționat, Petrică, conform Fanatik.

El recunoaște că suferința lor a fost cumva pusă și sub presiune din cauza celor care doreau să știe totul despre ei în timp real.

Iar ei, în situația aceea, nu au putut face față valului de mesaje, unele bune, altele mai puțin plăcute.

Cei care i-au susținut de-a lungul competiției i-au încurajat să treacă peste acel hop al vieții lor de cuplu, pe care ei încă nu-l puteau accepta.

„A fost greu și în sensul că toată lumea ne asalta cu mesaje și toată lumea venea cu întrebarea, ce s-a întâmplat, de ce, nu voiam să dăm explicații. Nu aveam starea necesară să stăm să răspundem. Plus că erau și mesaje mai puțin plăcute. Au fost jigniri, ceva de genul. Ne ziceau că ne-a murit copilul… Au fost puține din acestea. Majoritatea au fost de încurajare, 90%. Îți dai seama că pentru noi au fost și cele de încurajare greu de citit”, a mărturisit Petrică.

Pe lângă durerea produsă, pierderea sarcinii i-a făcut pe cei doi îndrăgostiți să își anuleze și nunta. Acum, când și-au mai revenit emoțional, nu mai pot face pasul cel mare din cauza carierei, dar nu renunță.

La anul, spune Petrică, cel mai probabil se vor și căsători religios, până atunci, însă, au planuri mari profesionale.

„Am anulat nunta, pentru că am pierdut data (n.r.: 29 iunie). Am anulat atunci pentru că a fost problema cu sarcina. Acum vrem să o reprogramăm, dar doar pentru anul viitor, cred… „Eu am evenimente întruna, de asta și reprogramăm cumva nunta, că avem evenimente până la anul. În fiecare weekend am evenimente până la toamnă. În general, cânt aici în zonă, în Maramureș. Aici ne cunoaște lumea și cântăm muzica tradițională pentru ei. Am mai luat-o și pe Ela la evenimente și încerc pe viitor să o integrez și pe ea cu noi. Avem planuri și pe zona asta. Sper să ne reușească”, a dezvăluit Petrică.