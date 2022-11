Ce se întâmplă în viața Cristinei Ciobănașu în ultima perioadă. Actrița vrea să facă o schimbare radicală: „Foarte haotic”

In articol:

Cristina Ciobănașu este foarte îndrăgită de către urmăritorii săi. Actrița are un stil de viață foarte activ, muncește mult și este implicată în mai multe proiecte artistice.

Totuși, aceste lucruri au ajuns să aibă un impact major asupra Cristinei, care nu mai are timp să se odihnească corespunzător sau să mănânce așa cum ar avea nevoie.

Îndrăgita actriță și-a deschis sufletul pe Instagram, în fața fanilor săi. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Vlad Gherman a împărtășit momentul special cu fanii: „Până la adânci bătrâneți”. Primele imagini de la cununia civilă

Citeste si: Hoții seifului lui Culiță Sterp au fost prinși! Mama Geta i-a dat pe mâna Poliției- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Cristina Ciobănașu a spus lucrurilor pe nume: „Cine mai are un program normal în zilele noastre”

În ultima perioadă, Cristina Ciobănașu a început să lipsească din ce în ce mai mult de pe rețelele de socializare. Cu câteva ore în urmă însă, artista a postat câteva story-uri în care a simțit nevoia să lămurească situația.

Actrița a mărturisit că singurul motiv din cauza căruia nu a mai apărut prea mult pe rețelele de socializare a fost faptul că muncește foarte mult.

Cristina spune că are un stil de viață dezorganizat, pe care îl numește chiar haotic. Totuși, acest lucru s-ar putea schimba în viitorul apropiat, pentru că artista vrea să-și pună cât mai repede ordine în viață. Aceasta vrea să fie mult mai atentă la programul alimentar pe care îl urmează, dar și la orele de somn, pentru că acestea sunt foarte importante pentru a putea avea un stil de viață sănătos.

Citește și: Carmen Tănase, strigăt de ajutor. Actrița apelează la empatia oamenilor: ,,Stau într-o cocioabă”

„După ploaia de ieri, simt o stare foarte ciudată, și mă bucur că avem o sâmbătă însorită. M-am gândit să vă mai povestesc câte ceva despre mine pentru că, recunosc că am stat destul de departe de feed. Nu pentru că aș fi vrut să stau departe de feed, ci pentru că am un stil de viață foarte haotic. Probabil că foarte mulți dintre voi vă regăsiți, că cine mai are un program normal în zilele noastre, sau cel puțin liniștit.(...) Îmi doresc foarte mult să mă organizez, să îmi reorganizez stilul de viață.”, a mărturisit Cristina Ciobănașu pe InstaStory.