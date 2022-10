Ce se întâmplă între Niculina Stoican și soțul ei, după trei decenii de mariaj. Artista, mai sinceră ca niciodată: "Să te detașezi și să îți fie bine"

In articol:

Niculina Stoican este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România. Are în spate o carieră de succes și se bucură de notorietate, iar, pe lângă acest lucru, se poate considera și o femeie împlinită.

Cântăreața și soțul ei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste trei decenii și pare că nimic nu s-a schimbat între ei. O spune chiar solista, fără ocolișuri!

Niculina Stoican: "Nu aș da pentru nicio pasiune din lume relația pe care o am cu soțul meu!"

Niculina Stoican și soțul ei sunt căsătoriți de peste 30 de ani, dar se iubesc la fel ca-n prima zi. Au trecut, de-a lungul timpului, prin multe greutăți și au fost nevoiți la un moment dat chiar să stea despărțiți, pe vremea când Vasile Stănescu a fost închis în spatele gratiilor.

Cu toate acestea, cei doi nu au încetat niciodată să se sprijine și să-și fie alături unul altuia, în momentele dificile: "Nu aș da, pentru nicio pasiune din lume, relația pe care o am cu soțul meu. Trebuie să cauți în subconștientul tău, să vezi dacă, după săptămâna în care ești plecat, te trimite sufletul și mintea într-un loc în care e și celălalt. Și când ajungi acolo, să te detașezi și să îți fie bine. Asta înseamnă iubire de cuplu. Asta înseamnă continuitatea într-o căsnicie: dependența. Te duci la dependență dacă respecți, ajuți, ții cont de celălalt și îți pasă de el.", a declarat Niculina Stoican în cadrul emisiunii moderate de Lavinia Târzianu.

"Soțul meu este cel mai bun om din lume!"

Niculina Stoican spune că mariajul cu Vasile Stănescu a reprezentat un adevărat câștig pentru ea. Chiar dacă nu a fost mereu totul numai lapte și miere în căsnicia lor, artista mărturisește că ea și soțul ei au știut să păstreze ceea ce au construit de-a lungul anilor: "Soțul meu este cel mai bun om din lume! Pentru mine a fost un câștig! În viață, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Trebuie să știi să alegi și să păstrezi.

Noi am trecut în viața noastră prin foarte multe greutăți. Și niciodată n-am întrebat de ce mi se întâmplă mie. Am zis, Doamne, cum am greșit? Eu am avut noroc de om bun lângă mine. Am știut să-l aleg când a trebuit, deși nimeni nu a fost de acord, și am știut să-l păstrez când viața ne-a pus tot felul de piedici.", a mai spus Niculina Stoican.