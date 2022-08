Ce se va întâmpla cu emisiunea Gabrielei Cristea? Tavi Clonda a vorbit deschis despre asta

In articol:

Sunt două luni de când Gabriela Cristea a dispărut de pe micile ecrane, iar fanii acesteia se întreabă ce se va întâmpla cu emisiunea pe care o modera. Răspunsul a venit chiar de la soțul vedetei, într-un interviu recent, pentru playtech.ro. Iată ce dezvăluiri a făcut Tavi Clonda!

Gabriela Cristea nu a scăpat de muncă nici în vacanță

Gabriela Cristea a luat o pauză de la rolul de prezentatoare și a încercat să se bucure de vară, împreună cu familia ei. Tavi Clonda spune, însă, că soția lui va reveni în forță pe micile ecrane, odată cu debutul noului sezon al emisiunii pe care aceasta o moderează. Recent, vedeta chiar a filmat un promo pentru show-ul matrimonial pe care îl prezintă, în Istanbul: "Am fost singuri timp de zece zile, la Miercurea Ciuc, la o pensiune foarte frumoasă și la Istanbul. Gabi a filmat un promo. Am stat trei nopți. Dar am fost mai mult noi doi, fiecare avea programul lui. A fost mai greu fără fete, dar ok până la urmă. Ele au rămas în siguranță, la bunica, la Brașov. Nu am vorbit decât o singură dată cu ele în cele zece zile, altfel le derutam.", a povestit Tavi Clonda, despre vacanța petrecută împreună cu soția lui.

Gabriela Cristea [Sursa foto: Instagram]

Tavi Clonda plănuiește o escapadă în doi, de ziua Gabrielei Cristea

Pentru că vara aceasta au fost nevoiți să îmbine cumva vacanța cu responsabilitățile profesionale, Tavi Clonda s-a gândit să plănuiască o nouă escapadă peste hotare în octombrie, chiar de ziua soției sale: "În cele zece zile, am stat și pe acasă, dar am avut și cântări. O să mergem din nou cu fetele la mare, acum am auzit că e mai liber.

Le-am mai dus de două ori în această vară, de fiecare dată câte trei zile. Ce e mult, strică. E bine, însă, că așa mai facem și un aerosol. Aș vrea ca de ziua Gabrielei, în octombrie, să mergem iar într-o vacanță în doi.", a mai spus Tavi Clonda, pentru sursa citată.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda [Sursa foto: Instagram]