Ce se va întâmpla cu soțul Danei Roba, după ce vedeta și-a revenit?! Situația este cât se poate de clară pentru Daniel Balaci

Dana Roba a trecut prin clipe de coșmar, după ce a fost la un pas de moarte. Vedeta a fost lovită cu bestialitate cu un ciocan, chiar de propriul soț, și a ajuns la spital.

Ce se întâmplă cu Daniel Balaciu în aceste momente

Acum, Dana și-a revenit și se recuperează, iar soțul ei rămâne în continuare în arest.

Dana Roba și-a făcut curaj și a vorbit public despre tragedia prin care a trecut și a mărturisit că nu își dorește să se întâlnească cu soțul ei după ce se va vindeca și are încredere că legea își va face treaba. În acest moment, Daniel Balaciu este sub supravegherea autorităților, iar poliția desfășoară o anchetă.

Anchetatorii au ajuns la concluzia că soțul Danei Roba ar fi plănuit să o omoare, iar apoi să plece, însă nu finalizat cercetările pentru a lua o hotărâre privind cazul lui. Până se va ajunge la un consens, Daniel Balaciu va rămâne în arest.

Dana Roba își amintește clipele de coșmar prin care a trecut

Dana Roba a povestit că își amintește fiecare detaliu din seara în care soțul ei a maltratat-o. Make-up artistul susține că bărbatul a premeditat fapta pentru că acel ciocan nu se afla în casa lor înainte de eveniment. În timp ce o lovea cu bestialitate, Daniel îi spunea soției sale că vrea să o omoare.

„Nu vreau să mă întâlnesc cu el și consider că legea își va face treaba așa cum trebuie, pentru că nu meritam să fiu bătută! Nu l-am înșelat niciodată, nu am avut pe altcineva! Nu înțeleg de ce m-a bătut în halul asta!(...) El a premeditat asta de duminică seara, pentru că eu nu aveam ciocanul ăla în casă, cu care el m-a bătut! În momentul când ma bătea, țin minte clar că îi spuneam „Daniel, să știi ca tu nu dai în mine! Tu dai în Hristos! Tu dai în copilul lui Iisus și o să-ți pară rău pentru toate loviturile pe care mi le dai!” Și atunci se enerva și mai tare și mă lovea și mai tare! Mă călca cu picioarele pe față și mi-a zis: „Îți garantez că mori! O să mori! Du-te dr**u de pocăită că vei muri!”. Tot așa mă înjura încontinuu și am zis ‘Nu mor!’.”, a mai spus Dana Roba.